Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Uni Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Uni Việt
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Uni Việt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: H67 KDC Thới An, Đ. Lê Thị Riêng, KP1, P. Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng là những đối tượng kinh doanh trong ngành nội thất, làm đẹp ô tô, các trung tâm làm lốp ô tô, garage ô tô,...
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo doanh số mục tiêu.
- Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông tin đối thủ, mở rộng mạng lưới bán hàng.
- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về sản phẩm, về dịch vụ của công ty. Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
- Lắp đặt và đào tạo sử dụng sản phẩm
- Phối hợp với bộ phận Marketing, Kỹ Thuật Dịch Vụ để triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng.
- Phối hợp hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh với thiết bị sau lắp đặt.
- Thu tiền hàng, theo dõi công nợ khách hàng
- Báo cáo cho TP Kinh Doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi từ 22 – 35
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các khối ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật Ô tô, Điện, cơ khí,
- Có tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Khả năng phân tích thị trường và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
- Sẵn sàng đi công tác.
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe B2.

Tại Công ty TNHH Uni Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
- Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
- Thưởng: Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng đạt mục tiêu
+ Phụ cấp: Ăn trưa, điện thoại, 100% chi phí công tác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Uni Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Uni Việt

Công ty TNHH Uni Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 48, Khu đấu giá B4/NO1, Ngõ 222 Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

