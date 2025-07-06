Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4th floor, Sao Bac building, no 4 Da Tuong, Tran Hung Dao, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

1. Quản lý hoạt động kinh doanh:

- Tổ chức tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến các khóa học Tiếng Anh

- Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng, kịch bản bán hàng cụ thể từng bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

- Điều hành hoạt động hàng ngày của đội ngũ; theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, đặc biệt Bộ phận Marketing và CSKH nhằm tổ chức các chương trình tuyển sinh, truyền thông, các sự kiện v.v.. để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh, doanh số.

- Lập ngân sách kinh doanh và quản trị ngân sách

2. Quản lý con người, nhân sự:

- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, tái đào tạo, tạo động lực làm việc và phát triển kỹ năng nhân viên, đảm bảo các thành viên nắm bắt, thực hiện công việc hiệu quả, đạt được các mục tiêu công việc.

- Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu công việc cho từng khối nhân sự trong phòng kinh doanh.

- Thúc đẩy, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên, hướng họ đến mục tiêu chung của phòng ban và công ty.

3. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng

- Xác định nhu cầu của khách hàng: Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, phân tích dữ liệu bán hàng.

- Khai thác, chăm sóc khách hàng mới và duy trì, phát triển đội ngũ khách hàng cũ, mối quan hệ với học sinh, phụ huynh.

4. Báo cáo

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, báo cáo định kỳ.

- Thực hiện công việc liên quan theo phân công.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Quản trị kinh doanh,...) và giao tiếp tiếng anh tốt.

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Kinh nghiệm làm trưởng phòng kinh doanh 3 năm tại trung tâm ngoại ngữ hoặc cơ sở giáo dục quốc tế.

- Kỹ năng bán hàng, đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lên tới 20M+ thưởng doanh số

- Được kí hợp đồng toàn thời gian và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN... và các chế độ khác theo quy định.

- Nâng cao đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng quan hệ.

- Môi trường làm việc lành mạnh, đồng nghiệp thân thiện.

- Tham gia các hoạt động teambuilding, từ thiện vì cộng đồng, nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.

