Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Quảng Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, cơ điện các tòa nhà trong khu vực quản lý

- Tổ chức công tác nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ các công ty xây dựng và nhà thầu để đưa vào vận hành

- Quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công của cả khu vực và của các khách thuê tại khu vực

- Tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng phàn nàn của khách hàng liên quan đến dịch vụ kỹ thuật

- Giám sát, hỗ trợ các bộ phận khác những vấn đề liên quan đến hệ thống kỹ thuật/cơ sở hạ tầng tại khu vực

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tối đa 45 tuổi, Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Điện, Nhiệt lạnh, Quản lý toà nhà...

- Từ 3 năm Kinh nghiệm công tác giám sát, quản lý bảo trì, vận hành hệ thống kỹ thuật, cơ điện trong các tòa nhà chung cư/văn phòng/khách sạn.

- Am hiểu việc bảo trì cơ cấu xây dựng, tiện ích và thẩm mỹ của tòa nhà/khu đô thị.

- Có kỹ năng quản lý, tổ chức và giám sát công việc,

- Có tư duy dịch vụ tốt, có kỹ năng xử lý thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề kỹ thuật.

- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại CTY trực tiếp quản lý và vận hành BĐS số 1 Việt Nam, Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp tiền ăn, đồng phục cấp phát miễn phí

- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 60 ngày thử việc, ổn định - lâu dài

- Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo luật Lao động, công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI

- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty ( khám sức khoẻ định kỳ, phép năm, lễ tết, lương tháng 13, hiếu hỉ...)

- Tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát của công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

- Cơ hội thăng tiến rộng mở lên các cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin