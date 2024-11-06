Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
- Quảng Ninh: Quảng Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, cơ điện các tòa nhà trong khu vực quản lý
- Tổ chức công tác nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ các công ty xây dựng và nhà thầu để đưa vào vận hành
- Quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công của cả khu vực và của các khách thuê tại khu vực
- Tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng phàn nàn của khách hàng liên quan đến dịch vụ kỹ thuật
- Giám sát, hỗ trợ các bộ phận khác những vấn đề liên quan đến hệ thống kỹ thuật/cơ sở hạ tầng tại khu vực
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 3 năm Kinh nghiệm công tác giám sát, quản lý bảo trì, vận hành hệ thống kỹ thuật, cơ điện trong các tòa nhà chung cư/văn phòng/khách sạn.
- Am hiểu việc bảo trì cơ cấu xây dựng, tiện ích và thẩm mỹ của tòa nhà/khu đô thị.
- Có kỹ năng quản lý, tổ chức và giám sát công việc,
- Có tư duy dịch vụ tốt, có kỹ năng xử lý thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề kỹ thuật.
- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp tiền ăn, đồng phục cấp phát miễn phí
- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 60 ngày thử việc, ổn định - lâu dài
- Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo luật Lao động, công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI
- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty ( khám sức khoẻ định kỳ, phép năm, lễ tết, lương tháng 13, hiếu hỉ...)
- Tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát của công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
- Cơ hội thăng tiến rộng mở lên các cấp quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI