Tuyển Kỹ thuật IT Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Gemadept Logistics

- Tầng 5, Toà nhà Hàn Việt, số 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Tìm hiểu và phân tích khả năng áp dụng các tính năng mới của hệ thống TMS/ WMS/SAP/INFO vào các khách hàng hiện tại hoặc trong tương lai;
• Tham gia khảo sát, phân tích cách vận hành của từng khách hàng, đề xuất phương án vận hành/ cấu hình phù hợp;
• Xác định khả năng đáp ứng của hệ thống, phần cần phát triển thêm;
• Lấy thông tin, phân tích & cấu hình hệ thống;
• Hỗ trợ tham gia kiểm tra & vận hành test tình huống phát sinh;
• Phối hợp với vận hành xử lý các yêu cầu, lỗi phát sinh trước Golive;
• Trực tiếp phối hợp vận hành cùng với nhà thầu;
• Xử lý lỗi, yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành liên quan đến cấu hình hệ thống hoặc thay đổi cách thức, quy trình vận hành, triển khai tính năng mới;
• Hỗ trợ xử lý Data tại các kho (các sites) kho có điều động hoặc yêu cầu hỗ trợ;
• Thực hiện các báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Phát triển phần mềm, Công nghệ Thông tin , Logistics hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
• Ứng viên có kinh nghiệm trong việc phát triển/triển khai phần mềm là lợi thế;
• Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về sử dụng, vận hành TMS/ WMS;
• Có hiểu biết về lĩnh vực logistics (kho vận, giao vận) là một lợi thế;
• Sẵn sàng đi hiện trường theo yêu cầu của dự án;
• Có tư duy logic tốt, có khả năng phân tích dữ liệu với khối lượng lớn;
• Có kỹ năng làm việc một mình dưới áp lực cao và khả năng phối kết hợp làm việc nhóm;
• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật;
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
• Mức lương thoả thuận tuỳ theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên và dựa trên khung lương được quy định của công ty;
• Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc;
• Được tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ của công ty;
• Được tăng lương định kỳ theo chính sách lương và tình hình tài chính của công ty công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: tòa nhà Hàn Việt, số 203, đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

