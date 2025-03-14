Tuyển Kỹ thuật IT Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Lô R(R1), KCN Quang Châu, TX Việt Yên, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận
✔ Conduct and lead audits to assess risks & internal controls
✔ Provide insights & recommendations to optimize processes
✔ Collaborate with stakeholders & support audit reporting
✔ Travel overseas as required (20-30%)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✔ 8+ years of auditing experience, preferably in manufacturing
✔ Strong communication & collaboration skills
✔ English proficiency (both verbal & written)
Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
