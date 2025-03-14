Tuyển Kỹ thuật IT Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô R(R1), KCN Quang Châu, TX Việt Yên, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

✔ Conduct and lead audits to assess risks & internal controls
risks & internal controls
✔ Provide insights & recommendations to optimize processes
insights & recommendations
✔ Collaborate with stakeholders & support audit reporting
✔ Travel overseas as required (20-30%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✔ 8+ years of auditing experience, preferably in manufacturing
8+ years of auditing experience
✔ Strong communication & collaboration skills
Strong communication & collaboration skills
✔ English proficiency (both verbal & written)

Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Crystal Martin (Vietnam) Company Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Quang Chau industrial zone, Viet Yen, Bac Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

