Tuyển Kỹ thuật IT JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
JobsGO Recruit

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Gemadept Logistics

- Tầng 5, Toà nhà Hàn Việt, số 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

• Tìm hiểu và phân tích khả năng áp dụng các tính năng mới của hệ thống TMS/ WMS/SAP/INFO vào các khách hàng hiện tại hoặc trong tương lai;
• Tham gia khảo sát, phân tích cách vận hành của từng khách hàng, đề xuất phương án vận hành/ cấu hình phù hợp;
• Xác định khả năng đáp ứng của hệ thống, phần cần phát triển thêm;
• Lấy thông tin, phân tích & cấu hình hệ thống;
• Hỗ trợ tham gia kiểm tra & vận hành test tình huống phát sinh;
• Phối hợp với vận hành xử lý các yêu cầu, lỗi phát sinh trước Golive;
• Trực tiếp phối hợp vận hành cùng với nhà thầu;
• Xử lý lỗi, yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành liên quan đến cấu hình hệ thống hoặc thay đổi cách thức, quy trình vận hành, triển khai tính năng mới;
• Hỗ trợ xử lý Data tại các kho (các sites) kho có điều động hoặc yêu cầu hỗ trợ;
• Thực hiện các báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Phát triển phần mềm, Công nghệ Thông tin , Logistics hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
• Ứng viên có kinh nghiệm trong việc phát triển/triển khai phần mềm là lợi thế
• Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về sử dụng, vận hành TMS/ WMS;
• Có hiểu biết về lĩnh vực logistics (kho vận, giao vận) là một lợi thế;
• Sẵn sàng đi hiện trường theo yêu cầu của dự án;
• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật;
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
• Mức lương thoả thuận tuỳ theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên và dựa trên khung lương được quy định của công ty;
• Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc;
• Được tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ của công ty;
• Được tăng lương định kỳ theo chính sách lương và tình hình tài chính của công ty công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

