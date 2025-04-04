Tuyển Kỹ thuật IT JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Gemadept Logistics - Tầng 5, Toà nhà Hàn Việt, số 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

• Tìm hiểu và phân tích khả năng áp dụng các tính năng mới của hệ thống TMS/ WMS/SAP/INFO vào các khách hàng hiện tại hoặc trong tương lai;

• Tham gia khảo sát, phân tích cách vận hành của từng khách hàng, đề xuất phương án vận hành/ cấu hình phù hợp;

• Xác định khả năng đáp ứng của hệ thống, phần cần phát triển thêm;

• Lấy thông tin, phân tích & cấu hình hệ thống;

• Hỗ trợ tham gia kiểm tra & vận hành test tình huống phát sinh;

• Phối hợp với vận hành xử lý các yêu cầu, lỗi phát sinh trước Golive;

• Trực tiếp phối hợp vận hành cùng với nhà thầu;

• Xử lý lỗi, yêu cầu phát sinh trong quá trình vận hành liên quan đến cấu hình hệ thống hoặc thay đổi cách thức, quy trình vận hành, triển khai tính năng mới;

• Hỗ trợ xử lý Data tại các kho (các sites) kho có điều động hoặc yêu cầu hỗ trợ;

• Thực hiện các báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Phát triển phần mềm, Công nghệ Thông tin , Logistics hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;

• Ứng viên có kinh nghiệm trong việc phát triển/triển khai phần mềm là lợi thế

• Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về sử dụng, vận hành TMS/ WMS;

• Có hiểu biết về lĩnh vực logistics (kho vận, giao vận) là một lợi thế;

• Sẵn sàng đi hiện trường theo yêu cầu của dự án;

• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Quyền Lợi

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật;

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

• Mức lương thoả thuận tuỳ theo kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên và dựa trên khung lương được quy định của công ty;

• Được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc;

• Được tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ của công ty;

• Được tăng lương định kỳ theo chính sách lương và tình hình tài chính của công ty công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

