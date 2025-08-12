Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 5 địa điểm khác, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Truyền hình FPT Play, Camera do FPT Telecom cung cấp cho khách hàng...
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Khu vực tuyển: Toàn Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 18-35, sức khỏe tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên với các chuyên ngành liên quan khối kỹ thuật: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, Điện điện tử, Cơ điện tử, Điện,..v..v...
Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chấp nhận ứng viên nợ bằng trong thời gian chờ tốt nghiệp (thời hạn 12 tháng)
Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng
Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Đào tạo 1 kèm 1 trong suốt thời gian thử việc, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động. Đặc biệt chính sách bảo hiểm sức khoẻ dành cho nhân viên công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
