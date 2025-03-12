Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,300 USD

Mức lương 1,300 - 2,300 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 1,300 - 2,300 USD

Tham gia cùng đội ngũ để phát triển phần mềm chất lượng cao (bao gồm thiết kế, viết mã, xử lý sự cố, kiểm thử, và viết tài liệu).

Viết thiết kế kỹ thuật và thiết kế chi tiết cho các nhiệm vụ được giao.

Chịu trách nhiệm kiểm tra mã nguồn, thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ các thành viên khác trong các lĩnh vực này.

Triển khai hoặc đề xuất các thực hành tốt nhất và tiêu chuẩn lập trình.

Đánh giá kỹ năng kỹ thuật của các thành viên trong đội, đồng thời hướng dẫn và giám sát họ.

Với Mức Lương 1,300 - 2,300 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm với JAVA.

Tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học máy tính hoặc tương đương.

Có khả năng đọc và viết tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh không bắt buộc nhưng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với công nghệ và hệ sinh thái JAVA.

Có kinh nghiệm về SQL và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Kiến thức về Javascript, HTML, XML, CSS.

Kỹ năng kỹ thuật, phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ.

Kiến thức sâu rộng về OOP, nguyên tắc SOLID, và các mẫu thiết kế (Design Patterns).

Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiển theo quy định hiện hành

Môi trường trẻ trung, thân thiện, đồng nghiệp thân thiện

Có cơ hội thăng tiến

Review lương hàng năm, thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin