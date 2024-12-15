Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CTM Complex, số 139 đường Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Đến 25 Triệu

• Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng dựa vào yêu cầu của khách hàng

• Tham gia phát triển ứng dụng mobile trên nền tảng công nghệ theo yêu cầu chuyên môn trong các lĩnh vực: Y Tế, Hải quan, Chính phủ, doanh nghiệp

• Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển

• Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai

• Tham gia đưa ra ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 03 năm kinh nghiệm thực tế phát triển ứng dụng mobile Flutter, ưu tiên làm cả reactnative

- Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.

- Thành thạo sử dụng Git/SVN để quản lý mã nguồn.

- Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.

- Ưu tiên cao với những bạn đã từng tham gia publish app lên Google play, Apple store hoặc có app đã được publish trên Google play, Apple store.

- Ưu tiên có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket,Firebase và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.

- Có khả năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Có thể onsite khi có dự án yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, tương xứng với vị trí và đóng góp của bạn

- Một năm xét tăng lương 2 lần

- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13

- Có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.

- Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...

- Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm mà lương vẫn được nhận bình thường

- Tham gia các hoạt động của công ty: Liên hoan, du lịch/Team building, nghỉ dưỡng và các hoạt động khác

- Được hỗ trợ cấp phát chăn gối ngủ, cốc uống nước cá nhân. Chỗ ngủ trưa thoải mái.

- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...

- Cơ hội làm việc nhóm với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.

- Có bánh, trà, café, thức ăn nhanh phục vụ anh em hàng ngày.

- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ.

- Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

