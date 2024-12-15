Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Lập trình viên Mobile

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Mobile Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CTM Complex, số 139 đường Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Mobile Với Mức Lương Đến 25 Triệu

• Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng dựa vào yêu cầu của khách hàng
• Tham gia phát triển ứng dụng mobile trên nền tảng công nghệ theo yêu cầu chuyên môn trong các lĩnh vực: Y Tế, Hải quan, Chính phủ, doanh nghiệp
• Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển
• Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai
• Tham gia đưa ra ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 03 năm kinh nghiệm thực tế phát triển ứng dụng mobile Flutter, ưu tiên làm cả reactnative
- Có kinh nghiệm test, debug và tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.
- Thành thạo sử dụng Git/SVN để quản lý mã nguồn.
- Có kinh nghiệm làm việc, quản lý nhóm sử dụng Agile/Scrum.
- Ưu tiên cao với những bạn đã từng tham gia publish app lên Google play, Apple store hoặc có app đã được publish trên Google play, Apple store.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket,Firebase và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.
- Có khả năng xử lý tình huống tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Có thể onsite khi có dự án yêu cầu.

Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, tương xứng với vị trí và đóng góp của bạn
- Một năm xét tăng lương 2 lần
- Thưởng dự án, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng thứ 13
- Có năng lực sẽ được đánh giá ngay tại thời điểm.
- Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ...
- Được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm mà lương vẫn được nhận bình thường
- Tham gia các hoạt động của công ty: Liên hoan, du lịch/Team building, nghỉ dưỡng và các hoạt động khác
- Được hỗ trợ cấp phát chăn gối ngủ, cốc uống nước cá nhân. Chỗ ngủ trưa thoải mái.
- Cơ hội onsite và làm việc với các khách hàng lớn, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân...
- Cơ hội làm việc nhóm với nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.
- Có bánh, trà, café, thức ăn nhanh phục vụ anh em hàng ngày.
- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ.
- Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CTM Cpmplex, số 139 đường Cầu giấy, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-mobile-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job269298
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm K&M Holdings
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
K&M Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BIEXCE
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm K&M Holdings
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
K&M Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile K&M Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD K&M Holdings
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông MDC Việt Nam
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 100 Triệu Navigos Search's Client
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm