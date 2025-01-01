Công việc Lập trình viên Mobile

Thu nhập trung bình của lập trình viên Mobile nằm trong khoảng từ 8.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là số năm kinh nghiệm và vai trò của từng nhân viên trong những dự án tham gia.

Mức lương theo cấp bậc

Từ bảng trên có thể thấy, tùy thuộc vào kỹ năng và cấp bậc, mức lương có thể thay đổi. Trong đó, những vị trí việc làm Lập trình viên Mobile như Junior, Senior hay Manager Mobile Developer sẽ nhận được mức lương hậu hĩnh hơn.

Objective-C: Là ngôn ngữ lập trình cũ hơn, được sử dụng từ những năm 1980 và vẫn duy trì vai trò quan trọng trong một số dự án phát triển iOS hiện nay. Mặc dù Swift đã thay thế Objective-C trong hầu hết những ứng dụng mới, nhưng Objective-C vẫn được sử dụng trong các dự án cũ và đặc biệt là trong những ứng dụng yêu cầu khả năng tương thích ngược. Ngôn ngữ này có cú pháp phức tạp hơn nhưng lại rất mạnh mẽ trong việc tích hợp và phát triển tính năng phức tạp.

Swift: Là ngôn ngữ lập trình hiện đại của Apple, ra mắt vào năm 2014, được thiết kế để dễ học và sử dụng. Với cú pháp rõ ràng, dễ hiểu và hiệu quả, Swift ngày càng trở thành ngôn ngữ chính cho việc phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS. Nó được Apple tối ưu hóa để có thể vận hành nhanh chóng, an toàn và có khả năng xử lý tác vụ phức tạp với hiệu suất cao.

Hệ điều hành iOS là nền tảng di động của Apple, chạy trên một số thiết bị như iPhone, iPad, iPod Touch và Apple Watch. Lập trình viên Mobile iOS phát triển ứng dụng chủ yếu sử dụng ngôn ngữ Swift và Objective-C, cùng với công cụ phát triển chính là Xcode. Trong đó:

Nếu theo đuổi việc làm lập trình viên Mobile, bạn có thể lựa chọn phát triển ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến nhất: iOS và Android. Mỗi nền tảng có đặc thù riêng về ngôn ngữ lập trình, công cụ phát triển và môi trường làm việc. Do đó, tùy vào từng dự án hoặc mục tiêu phát triển, nhà tuyển dụng việc làm Lập trình viên Mobile sẽ tìm kiếm ứng viên có năng lực và kinh nghiệm phù hợp.

Kotlin: Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại được Google chính thức hỗ trợ từ năm 2017. Kotlin nổi bật với tính năng an toàn, dễ sử dụng và linh hoạt hơn so với Java. Nó giúp giảm thiểu lỗi thường gặp trong quá trình lập trình, đồng thời giúp code ngắn gọn và dễ bảo trì hơn. Kotlin hoàn toàn tương thích với Java, cho phép lập trình viên sử dụng cả hai ngôn ngữ trong cùng một dự án. Chính vì vậy, Kotlin đang ngày càng trở thành sự lựa chọn phổ biến cho những lập trình viên Android mới.

Java: Là ngôn ngữ lập trình truyền thống và lâu đời nhất cho hệ điều hành Android. Với cộng đồng lập trình viên lớn mạnh và nhiều thư viện hỗ trợ, Java đã giúp Android trở thành nền tảng phổ biến toàn cầu. Tuy nhiên, Java có cú pháp phức tạp hơn so với những ngôn ngữ hiện đại và đôi khi khiến quá trình phát triển ứng dụng trở nên kém linh hoạt. Mặc dù vậy, Java vẫn là lựa chọn phổ biến trong một vài dự án Android cũ và có rất nhiều tài nguyên học tập.

Android là hệ điều hành mã nguồn mở của Google, chạy trên nhiều thiết bị khác nhau, từ smartphone, máy tính bảng đến TV thông minh và đồng hồ đeo tay. Lập trình viên Android sử dụng các ngôn ngữ Java và Kotlin để phát triển ứng dụng, với công cụ chính là Android Studio. Trong đó:

Cần một số kiến thức về JavaScript và React để tận dụng tối đa tính năng của framework.

Tính năng đa nền tảng giúp phát triển ứng dụng cho cả iOS và Android từ một codebase duy nhất.

React Native cũng là một trong những framework phổ biến nhất hiện nay, được phát triển bởi Facebook. Framework này cho phép lập trình viên viết mã một lần và chạy trên cả iOS và Android, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển. React Native còn hỗ trợ nhiều plugin của bên thứ ba, giúp mở rộng khả năng của ứng dụng. Bên cạnh rất nhiều ưu điểm kể trên, React Native vẫn gặp phải một số vấn đề về hiệu suất khi chạy những ứng dụng phức tạp.

Hỗ trợ khách hàng tốt, với chính sách bảo hành và hoàn tiền trong 30 ngày.

Swiftic là một framework phát triển ứng dụng di động lý tưởng dành cho nền tảng iOS, được biết đến với giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Framework này không chỉ giúp xây dựng ứng dụng nhanh chóng mà còn tích hợp các tính năng hỗ trợ tối ưu như push notification và công cụ bán hàng trực tiếp trong ứng dụng. Tuy nhiên, khả năng tùy chỉnh giao diện của Swiftic còn hạn chế, nhất là đối với những ứng dụng yêu cầu tính năng phức tạp.

Framework là công cụ quan trọng giúp lập trình viên Mobile phát triển ứng dụng di động nhanh chóng và hiệu quả hơn. Việc lựa chọn framework sẽ phụ thuộc vào mục đích và nền tảng phát triển. Cũng chính vì vậy, không ít bài tuyển dụng việc làm Lập trình viên Mobile hiện nay yêu cầu cụ thể ứng viên cần có kỹ năng sử dụng một hoặc một số Framework nhất định.

Lập trình viên mobile cần nắm vững nhiều framework để mở rộng cơ hội nghề nghiệp

4.3. Flutter

Flutter là framework mã nguồn mở được phát triển bởi Google, được biết đến với khả năng phát triển ứng dụng di động hiệu suất cao cho cả iOS và Android. Với hệ thống widget phong phú và khả năng tối ưu hóa hiệu suất, Flutter giúp các ứng dụng chạy mượt mà và đạt được giao diện đẹp mắt. Tuy nhiên, Flutter vẫn còn một số hạn chế về hỗ trợ các tính năng đặc thù của mỗi nền tảng, khiến việc phát triển ứng dụng đòi hỏi lập trình viên Mobile có kinh nghiệm.

Ưu điểm nổi bật:

Hệ thống widget phong phú giúp xây dựng giao diện đẹp mắt và tùy chỉnh cao.

Hỗ trợ cả iOS và Android với hiệu suất vượt trội.

Tính năng nóng reload (hot reload) giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển.

Nhược điểm:

Mặc dù Flutter hỗ trợ nhiều tính năng nhưng khi ứng dụng cần sử dụng các tính năng đặc trưng của nền tảng (như iOS hay Android), sẽ gặp khó khăn trong việc tích hợp.

Chưa có nhiều tài nguyên và thư viện hỗ trợ như nhiều framework khác.

Ngoài ra, còn có một số framework khác như Xamarin, Ionic, Sencha Ext JS, Onsen UI, Corona, JQuery Mobile… gắn liền với việc làm Lập trình viên Mobile. Tất nhiên, việc lựa chọn framework còn phụ thuộc vào từng dự án. Chọn đúng framework giúp lập trình viên tối ưu hóa quá trình phát triển và đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

5. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Mobile theo cấp bậc

Tuyển dụng việc làm lập trình viên Mobile được phân chia theo nhiều cấp bậc khác nhau, yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên phù hợp với từng vị trí. Sự đa dạng trong tuyển dụng này giúp các công ty lựa chọn đúng người cho đúng công việc, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

51. Việc làm lập trình viên Mobile Intern

Việc làm lập trình viên Mobile Intern (thực tập sinh) phù hợp cho những sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế. Bạn sẽ được tham gia vào một số dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của lập trình viên mobile senior, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng lập trình.

Hiện nay, những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng thương mại điện tử, công ty chuyên phát triển ứng dụng di động cho ngành du lịch hoặc game mobile thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng vị trí này để phát triển đội ngũ nhân sự.

5.2. Việc làm lập trình viên Mobile Fresher

Lập trình viên Mobile Fresher là những ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc. Ở cấp độ này, ứng viên đã có kiến thức cơ bản về lập trình di động và có thể tham gia vào dự án với sự hướng dẫn của những lập trình viên có chuyên môn cao hơn.

Qua khảo sát thị trường việc làm, một số công ty chuyên về phát triển dịch vụ thanh toán điện tử, chăm sóc sức khỏe trực tuyến hoặc các dịch vụ tài chính như ví điện tử, ngân hàng số là những nơi đang tuyển nhiều vị trí việc làm Lập trình viên Mobile Fresher Swift, Kotlin, React Native… để nâng cao năng lực đội ngũ.