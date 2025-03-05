Tuyển Lập trình viên Unimob Studio làm việc tại Kon Tum thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Unimob Studio
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Kon Tum:
- 61 Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Phát triển game 2D/3D trên nền tảng Unity
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game
Đóng góp ý tưởng và nội dung cho công việc
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển game ở vị trí Unity Developer, ưu tiên đã có kinh nghiệm ở dòng Tycoon game.
Có ít nhất 1 sản phẩm tham gia sản xuất trực tiếp từ các giai đoạn đầu cho đến lúc release.
Thành thạo ngữ lập trình C#
Thành thạo lập trình hướng đối tượng và các thuật toán cơ bản.
Hiểu biết về design pattern, từng áp dụng vào game.
Đam mê làm việc trong ngành game mobile.
Có khả năng làm việc dưới áp lực.
Có kỹ năng quản lý thời gian
Có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và có khả năng làm việc nhóm
Tích hợp các SDK bên thứ 3: Firebase, Google Admob, Facebook, Appsflyer, Ironsource…
Biết sử dụng công cụ quản lý source code Git.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Tại Unimob Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN).
Lương từ 18.000.000 đến 25.000.000
Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp và sáng tạo.
Được trao quyền quyết định trong sản phẩm và team.
Được các Lead coaching khi tham gia trực tiếp vào dự án
Xét tăng lương 2 lần/năm. Share phần trăm lợi nhuận theo quý
Chế độ thưởng dự án cực hấp dẫn, Thưởng cuối năm hoành tráng.
Du lịch 2 lần mỗi năm, sinh nhật, party, hoạt động ngoại khóa….
Công ty hỗ trợ ăn trưa, vé xe, bảo hiểm 100%
KHÔNG OT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unimob Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
