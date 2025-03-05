Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa HH1B Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Quản lý tiến độ làm việc của dự án.
Trực tiếp tham gia vào quá trình lập trình phần mềm, tham gia sửa và hoàn thiên, nâng cao chất lượng lập trình
Lập kế hoạch phát triển dự án, quản trị rủi ro, phân chia công việc, chịu trách nhiệm về dự án trước các đơn vị nghiệp vụ và các hoạt động của dự án.
Thực hiện quản trị dự án, quản lý đầu việc, tiến độ, trạng thái, khối lượng và hiệu suất thực hiện dự án, đánh giá/nhận xét năng lực của thành viên trong dự án.
Nghiên cứu, nghiệm thu và đề xuất thay đổi quy trình sản xuất phần mềm (nếu có).
Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty
Phân công công việc và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên dự án
Xây dựng và giám sát thiết kế kiến trúc hệ thống
Đảm bảo việc phát triển tuân thủ các quy chuẩn về bảo mật, hiệu suất
Báo cáo tiến độ, rủi ro và giải pháp kỹ thuật cho quản lý cấp cao
Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty
Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành về CNTT hoặc liên quan đến máy tính
Có kinh nghiệm làm Dev Java/Reactjs từ 4 năm trở lên và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vai trò lead team.
Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị các dự án theo nhiều mô hình khác nhau như Agile, Waterfall, PMI.
Thành thạo các công cụ quản trị dự án và kiểm soát rủi ro
Bắt buộc: Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java/Reactjs và chiểu biết một chút về các ngôn ngữ khác.
Kiến thức về OOP, thiết kế hệ thống, kiến thức hệ thống
Có hiểu biết và kinh nghiệm về quy trình triển khai CI/CD
Có kiến thức và kinh nghiệm về Solution Architect và Technical Leader
Tư duy logic và tích cực, khả năng giao tiếp tốt, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 30M
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động
Thưởng T13, các ngày lễ Tết theo tình hình tài chính công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

