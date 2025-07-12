Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp giữa lãnh đạo và đối tác/khách hàng Trung Quốc.

- Làm các tài liệu, giấy tờ song ngữ trung việt: Hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu nhà cung cấp, ghi chép cuộc họp, các văn bản liên quan đến công ty...

- Hỗ trợ các công việc Hành chính – Nhân sự khác.

- Các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-35 tuổi

- Tiếng Trung tốt (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,...)

- Tính cách chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính thức: 12-18 triệu đồng (theo năng lực)

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, không có kinh nghiệm được đào tạo.

- Đóng BHXH, BHTN, trợ cấp hiếu hỉ, thưởng tết tháng lương thứ 13, liên hoan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THIÊN SƠN VIỆT NAM

