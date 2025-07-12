Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, tổng hợp dữ liệu phục vụ dự án

- Hỗ trợ điều phối tiến độ dự án: cập nhật công việc, kiểm tra checklist, nhắc deadline cho các bộ phận liên quan

- Làm việc trực tiếp với Content, Design, Media… để đảm bảo yêu cầu khách hàng

- Tham gia brainstorm cùng team để phát triển concept ý tưởng, định hướng nội dung

- Hỗ trợ các công việc vận hành dự án khác theo phân công từ quản lý

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên

- Có laptop cá nhân, làm offline tại văn phòng

- Chủ động, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao - có đam mê

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học

- Học việc trực tiếp cùng đội ngũ triển khai dự án chuyên nghiệp của UP MEDIA

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Tham gia vào quy trình làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng tổ chức – giao tiếp – xử lý tình huống

- Xác nhận thực tập có dấu mộc và chữ ký

- Hỗ trợ thực tập: 500.000 - 1.500.000 VNĐ/tháng + thưởng theo năng lực

- Thực tập 3 tháng, có thể xét lên nhân viên chính thức (có lương)

- Có thể rút ngắn thời gian thực tập nếu hiệu quả tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA

