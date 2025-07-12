Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA
- Hà Nội: 112 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, tổng hợp dữ liệu phục vụ dự án
- Hỗ trợ điều phối tiến độ dự án: cập nhật công việc, kiểm tra checklist, nhắc deadline cho các bộ phận liên quan
- Làm việc trực tiếp với Content, Design, Media… để đảm bảo yêu cầu khách hàng
- Tham gia brainstorm cùng team để phát triển concept ý tưởng, định hướng nội dung
- Hỗ trợ các công việc vận hành dự án khác theo phân công từ quản lý
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân, làm offline tại văn phòng
- Chủ động, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao - có đam mê
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Học việc trực tiếp cùng đội ngũ triển khai dự án chuyên nghiệp của UP MEDIA
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Tham gia vào quy trình làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng tổ chức – giao tiếp – xử lý tình huống
- Xác nhận thực tập có dấu mộc và chữ ký
- Hỗ trợ thực tập: 500.000 - 1.500.000 VNĐ/tháng + thưởng theo năng lực
- Thực tập 3 tháng, có thể xét lên nhân viên chính thức (có lương)
- Có thể rút ngắn thời gian thực tập nếu hiệu quả tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
