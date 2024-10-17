Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển và bảo trì ứng dụng mobile bằng Flutter. Phối hợp với các bộ phận khác như Backend, Designer để hoàn thiện sản phẩm. Nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới. Tối ưu hiệu suất, độ mượt mà.
Phát triển và bảo trì ứng dụng mobile bằng Flutter.
Phối hợp với các bộ phận khác như Backend, Designer để hoàn thiện sản phẩm.
Nghiên cứu và cập nhật công nghệ mới.
Tối ưu hiệu suất, độ mượt mà.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cơ bản:
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Hiểu biết về các component cơ bản của Flutter, quản lý trạng thái (state management), và giao diện người dùng (UI/UX). Hiểu và áp dụng tốt các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng. Khả năng làm việc nhóm tốt.
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Hiểu biết về các component cơ bản của Flutter, quản lý trạng thái (state management), và giao diện người dùng (UI/UX).
Hiểu và áp dụng tốt các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng.
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Bắt buộc:
Có từ 1 năm trở lên làm việc với Flutter Có kiến thức về Flutter và Dart: đã từng thực hiện các dự án về Flutter/Dart. Kinh nghiệm sử dụng: Git, GitHub. Hiểu cách tích hợp API vào ứng dụng mobile. Có khả năng phân tích và sửa lỗi trong quá trình phát triển ứng dụng (Flutter DevTools)
Có từ 1 năm trở lên làm việc với Flutter
Có kiến thức về Flutter và Dart: đã từng thực hiện các dự án về Flutter/Dart.
Kinh nghiệm sử dụng: Git, GitHub.
Hiểu cách tích hợp API vào ứng dụng mobile.
Có khả năng phân tích và sửa lỗi trong quá trình phát triển ứng dụng (Flutter DevTools)
Ưu tiên:
Kinh nghiệm với Firebase: nếu đã có kinh nghiệm làm việc với Firebase (authentication, Firestore, push notifications, etc.) sẽ là một lợi thế lớn. Hiểu biết về các package Flutter phổ biến: Provider, database, Admob, v.v. Kinh nghiệm phát hành ứng dụng lên store (Android, iOS). Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.
Kinh nghiệm với Firebase: nếu đã có kinh nghiệm làm việc với Firebase (authentication, Firestore, push notifications, etc.) sẽ là một lợi thế lớn.
Hiểu biết về các package Flutter phổ biến: Provider, database, Admob, v.v.
Kinh nghiệm phát hành ứng dụng lên store (Android, iOS).
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building. Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

