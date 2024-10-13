Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm trên Android và IOS bằng nền tảng Flutter;

- Tham gia phát triển các sản phẩm dự án dài hạn của công ty.

- Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng vào các sản phẩm hiện đại.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm quen với môi trường lập trình mobile (Android, IOS, Flutter).

- Kiến thức về UX / UI trên thiết bị di động là một lợi thế;

- Ưu tiên ứng viên có ứng dụng trên Google Play Store

- Có kiến thức, kinh nghiệm về mô hình MVVM sử dụng provider, rxDart, OOP, Component

- Có kinh nghiệm về REST APIs với http, dio, interceptor

- Có hiểu biết và thành thạo việc xử lý UI bằng XML

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh

- Kn từ 2 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net: upto 15 - 30tr/tháng

- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;

- Thời gian làm việc: T2 - T6, , 1 thứ 7 Creative day, nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật.

(8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết (1-5 tháng lương);

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;

- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

