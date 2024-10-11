Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
- Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hợp tác và trao đổi với Team Member, Team Leader
Phối hợp với Team Backend để tích hợp API vào dự án
Viết tài liệu liên quan tới công việc thực hiện
Có thể đảm nhận một phần công đoạn coding backend là một lợi thế
Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT của các trường đại học
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Có kinh nghiệm lập trình về JavaScript và lập trình với Web Frontend (ReactJS)
Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS
Có kinh nghiệm làm việc với SQLite, Notification...
Có kinh nghiệm về Microservices.
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum là một lợi thế.
Nắm được các khái niệm về đồng bộ, bất đồng bộ trong javascript
Có kinh nghiệm với restful API
Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Github, GitLab
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án
Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ
Ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8M – 10M
Được tham gia các khóa đào tạo tại công ty.
Được tham gia nghỉ mát cùng công ty 1 lần/năm, Happy Hour hàng tuần
Lộ trình phát triển rõ ràng, Cơ hội làm trưởng nhóm.
Thưởng theo đánh giá KPI + Thưởng dự án
Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước
Các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
