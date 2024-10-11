Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hợp tác và trao đổi với Team Member, Team Leader Phối hợp với Team Backend để tích hợp API vào dự án Viết tài liệu liên quan tới công việc thực hiện Có thể đảm nhận một phần công đoạn coding backend là một lợi thế Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT của các trường đại học Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Có kinh nghiệm lập trình về JavaScript và lập trình với Web Frontend (ReactJS) Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS Có kinh nghiệm làm việc với SQLite, Notification... Có kinh nghiệm về Microservices. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum là một lợi thế. Nắm được các khái niệm về đồng bộ, bất đồng bộ trong javascript Có kinh nghiệm với restful API Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Github, GitLab Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ Ham học hỏi. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8M – 10M Được tham gia các khóa đào tạo tại công ty. Được tham gia nghỉ mát cùng công ty 1 lần/năm, Happy Hour hàng tuần Lộ trình phát triển rõ ràng, Cơ hội làm trưởng nhóm. Thưởng theo đánh giá KPI + Thưởng dự án Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước Các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 30 Tổ 22A Tân Hồng, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

