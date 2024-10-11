Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS
- Hà Nội: Số 9, Ngõ 196 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và tùy chỉnh các trang web WordPress theo yêu cầu của công ty ( trung bình 1 tháng / 1 website)
Phát triển hệ thống Landingpage ( tối thiểu 1 tuần/ 1 cái ).
Cài đặt và cấu hình các plugin WordPress phù hợp với nhu cầu của dự án
Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải trang web
Đảm bảo tính tương thích đa trình duyệt và responsive design
Thực hiện bảo trì và cập nhật định kỳ cho các trang web hiện có
Hỗ trợ khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến WordPress
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và đề xuất giải pháp cho các dự án web mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên trên 25 tuổi
Có laptop làm việc
Học vấn Đại học hoặc các trường có liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình wordpress (không phải nghề tay trái)
Có kiến thức sâu về HTML, CSS và JavaScript
Nắm vững cách sử dụng và tùy chỉnh WordPress
Lập trình được Themes và Plugin
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế web và UX/UI
Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công nghệ web
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12- 20 triệu/tháng, tùy năng lực.
Được làm việc trong môi trường, năng động, thân thiện, cởi mở.
Cơ hội lên trưởng nhóm, trưởng phòng
Được liên tục học tập và phát triển nghề nghiệp
Được áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding
Cơ chế lương rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
