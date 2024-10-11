Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Ngõ 196 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và tùy chỉnh các trang web WordPress theo yêu cầu của công ty ( trung bình 1 tháng / 1 website) Phát triển hệ thống Landingpage ( tối thiểu 1 tuần/ 1 cái ). Cài đặt và cấu hình các plugin WordPress phù hợp với nhu cầu của dự án Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải trang web Đảm bảo tính tương thích đa trình duyệt và responsive design Thực hiện bảo trì và cập nhật định kỳ cho các trang web hiện có Hỗ trợ khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến WordPress Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và đề xuất giải pháp cho các dự án web mới
Phát triển và tùy chỉnh các trang web WordPress theo yêu cầu của công ty ( trung bình 1 tháng / 1 website)
Phát triển hệ thống Landingpage ( tối thiểu 1 tuần/ 1 cái ).
Cài đặt và cấu hình các plugin WordPress phù hợp với nhu cầu của dự án
Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải trang web
Đảm bảo tính tương thích đa trình duyệt và responsive design
Thực hiện bảo trì và cập nhật định kỳ cho các trang web hiện có
Hỗ trợ khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến WordPress
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và đề xuất giải pháp cho các dự án web mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trên 25 tuổi Có laptop làm việc Học vấn Đại học hoặc các trường có liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình wordpress (không phải nghề tay trái) Có kiến thức sâu về HTML, CSS và JavaScript Nắm vững cách sử dụng và tùy chỉnh WordPress Lập trình được Themes và Plugin Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế web và UX/UI Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công nghệ web
Ứng viên trên 25 tuổi
Có laptop làm việc
Học vấn Đại học hoặc các trường có liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình wordpress (không phải nghề tay trái)
Có kiến thức sâu về HTML, CSS và JavaScript
Nắm vững cách sử dụng và tùy chỉnh WordPress
Lập trình được Themes và Plugin
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế web và UX/UI
Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công nghệ web

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12- 20 triệu/tháng, tùy năng lực. Được làm việc trong môi trường, năng động, thân thiện, cởi mở. Cơ hội lên trưởng nhóm, trưởng phòng Được liên tục học tập và phát triển nghề nghiệp Được áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding Cơ chế lương rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.
Thu nhập: 12- 20 triệu/tháng, tùy năng lực.
Được làm việc trong môi trường, năng động, thân thiện, cởi mở.
Cơ hội lên trưởng nhóm, trưởng phòng
Được liên tục học tập và phát triển nghề nghiệp
Được áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding
Cơ chế lương rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

