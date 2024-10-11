Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Ngõ 196 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và tùy chỉnh các trang web WordPress theo yêu cầu của công ty ( trung bình 1 tháng / 1 website) Phát triển hệ thống Landingpage ( tối thiểu 1 tuần/ 1 cái ). Cài đặt và cấu hình các plugin WordPress phù hợp với nhu cầu của dự án Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải trang web Đảm bảo tính tương thích đa trình duyệt và responsive design Thực hiện bảo trì và cập nhật định kỳ cho các trang web hiện có Hỗ trợ khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến WordPress Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và đề xuất giải pháp cho các dự án web mới

Phát triển và tùy chỉnh các trang web WordPress theo yêu cầu của công ty ( trung bình 1 tháng / 1 website)

Phát triển hệ thống Landingpage ( tối thiểu 1 tuần/ 1 cái ).

Cài đặt và cấu hình các plugin WordPress phù hợp với nhu cầu của dự án

Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tải trang web

Đảm bảo tính tương thích đa trình duyệt và responsive design

Thực hiện bảo trì và cập nhật định kỳ cho các trang web hiện có

Hỗ trợ khắc phục sự cố và xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan đến WordPress

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và đề xuất giải pháp cho các dự án web mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trên 25 tuổi Có laptop làm việc Học vấn Đại học hoặc các trường có liên quan Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình wordpress (không phải nghề tay trái) Có kiến thức sâu về HTML, CSS và JavaScript Nắm vững cách sử dụng và tùy chỉnh WordPress Lập trình được Themes và Plugin Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế web và UX/UI Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công nghệ web

Ứng viên trên 25 tuổi

Có laptop làm việc

Học vấn Đại học hoặc các trường có liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình wordpress (không phải nghề tay trái)

Có kiến thức sâu về HTML, CSS và JavaScript

Nắm vững cách sử dụng và tùy chỉnh WordPress

Lập trình được Themes và Plugin

Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế web và UX/UI

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công nghệ web

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12- 20 triệu/tháng, tùy năng lực. Được làm việc trong môi trường, năng động, thân thiện, cởi mở. Cơ hội lên trưởng nhóm, trưởng phòng Được liên tục học tập và phát triển nghề nghiệp Được áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding Cơ chế lương rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.

Thu nhập: 12- 20 triệu/tháng, tùy năng lực.

Được làm việc trong môi trường, năng động, thân thiện, cởi mở.

Cơ hội lên trưởng nhóm, trưởng phòng

Được liên tục học tập và phát triển nghề nghiệp

Được áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding

Cơ chế lương rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KICKFIT SPORTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin