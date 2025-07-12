Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 190 Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Truyền thông nội bộ & văn hóa:
Phối hợp triển khai các chương trình truyền thông nội bộ: bản tin nội bộ, hoạt động gắn kết, sự kiện văn hóa công ty.
Xây dựng nội dung chia sẻ giá trị cốt lõi, câu chuyện nhân sự, văn hóa ứng xử, văn hóa làm việc.
Đảm bảo đồng nhất về thông điệp và hình ảnh trong tất cả các hoạt động truyền thông nội bộ
Xử lý truyền thông và khủng hoảng:
Giám sát và đánh giá dư luận: Theo dõi các nền tảng mạng xã hội, kênh truyền thông báo chí để phát hiện sớm dấu hiệu tiêu cực hoặc phản hồi bất thường.
Xử lý khủng hoảng truyền thông:
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phản ứng nhanh khi xảy ra khủng hoảng (báo chí, MXH, nội bộ).
Soạn thảo thông cáo báo chí, phản hồi truyền thông, định hướng thông tin minh bạch – chính xác.
Phối hợp với các phòng ban để thu thập dữ liệu, xác minh thông tin và đề xuất hướng xử lý truyền thông phù hợp.
Làm việc với báo chí, đối tác truyền thông: Giao tiếp và xử lý khéo léo với phóng viên, quản trị viên mạng xã hội, KOLs khi có vấn đề phát sinh.
Xây dựng hệ thống truyền thông:
Lên kế hoạch nội dung định kỳ cho fanpage, website, các kênh truyền thông của công ty.
Hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông: video, hình ảnh, tài liệu giới thiệu, bản tin điện tử.
Đề xuất các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và giá trị văn hóa nội bộ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing, Báo chí,...
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, ưu tiên từng tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông.
Kỹ năng viết thông cáo báo chí, phản hồi truyền thông, và xử lý thông tin nhanh, nhạy bén.
Khả năng chịu áp lực cao, tư duy xử lý tình huống linh hoạt, bản lĩnh khi làm việc với khủng hoảng.
Kỹ năng phối hợp giữa các phòng ban và khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 triệu – 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)
Được làm việc tại thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam.
Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến
Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.
Được hỗ trợ phí di chuyển khi đi phỏng vấn vòng 2 nếu khoảng cách di chuyển tối thiểu là 10km.
Được nhận tạm ứng lương 50% lương thỏa thuận theo tháng và nhiều phần quà tiện ích của thương hiệu ngày đầu nhận việc.
Được mời ăn bữa trưa trị giá 100.000/ NS cùng trưởng bộ phận ngay ngày đầu đi làm.
Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm.
Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác.
Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty: Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, thâm niên, hỗ trợ, tài trợ cho CBNV, gia đình CBNV khi gặp khó khăn, thiên tai (bão, lũ...), dịch bệnh ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

