Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 76 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn,Bình Định, Thành phố Quy Nhơn

Tham gia phát triển dự án phần mềm của công ty, xây dựng các chức năng

Xây dựng hệ thống API, liên kết dữ liệu.

Code chức năng tuỳ biến theo yêu cầu.

Fix bug, chỉnh sửa theo yêu cầu của cấp trên.

Nghiên cứu các tính năng và công nghệ mới

Phát triển hệ thống CRM quản lý dự án, đơn hàng, khách hàng, nhân viên

Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP, có kinh nghiệm sâu một trong các framework như Laravel

Thành thạo HTML/CSS/Javascript/jQuery

Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end: Bootstrap, Angular, VueJS, ReactJS,v.v...

Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service (XML, JSON)

Có kinh nghiệm về API Restful

Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgresql, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB

Có kinh nghiệm quản lý dự án, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo đội/nhóm. có khả năng lập kế hoạch trong công việc.

Nắm vững các kiến thức về Github

Có kinh nghiệm triển khai phần mềm theo kiến trúc micro-services

Yêu cầu có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Giao tiếp tốt, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sôi nổi và vui vẻ.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày, nghỉ lễ đầy đủ; được cấp phát đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi như BHXH, sinh nhật, du lịch hằng năm,...

Thưởng vào các dịp lễ, tết, thưởng cá nhân đối với các nhân viên xuất sắc,...

Chính sách tăng lương hàng năm.

