Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- 76 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn,Bình Định, Thành phố Quy Nhơn
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tham gia phát triển dự án phần mềm của công ty, xây dựng các chức năng
Xây dựng hệ thống API, liên kết dữ liệu.
Code chức năng tuỳ biến theo yêu cầu.
Fix bug, chỉnh sửa theo yêu cầu của cấp trên.
Nghiên cứu các tính năng và công nghệ mới
Phát triển hệ thống CRM quản lý dự án, đơn hàng, khách hàng, nhân viên
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP, có kinh nghiệm sâu một trong các framework như Laravel
Thành thạo HTML/CSS/Javascript/jQuery
Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end: Bootstrap, Angular, VueJS, ReactJS,v.v...
Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service (XML, JSON)
Có kinh nghiệm về API Restful
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgresql, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB
Có kinh nghiệm quản lý dự án, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo đội/nhóm. có khả năng lập kế hoạch trong công việc.
Nắm vững các kiến thức về Github
Có kinh nghiệm triển khai phần mềm theo kiến trúc micro-services
Yêu cầu có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sôi nổi và vui vẻ.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày, nghỉ lễ đầy đủ; được cấp phát đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.
Được hưởng các chế độ phúc lợi như BHXH, sinh nhật, du lịch hằng năm,...
Thưởng vào các dịp lễ, tết, thưởng cá nhân đối với các nhân viên xuất sắc,...
Chính sách tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
