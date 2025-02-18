Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT

Luật sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 20 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Thực hiện các nghiên cứu, ghi nhớ pháp lý về các lĩnh vực theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn;
• Tham gia dự thảo nội dung tư vấn pháp luật theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn;
• Theo yêu cầu của luật sư cấp cao hơn, tham gia các cuộc họp giữa luật sư với khách hàng, các tổ chức liên quan; thực hiện ghi chép, ghi nhớ nội dung cuộc họp đó; thực hiện hỗ trợ luật sư về thông tin pháp luật, thông tin công việc cần thiết trong cuộc họp và sau cuộc họp;
• Chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho khách hàng;
• Viết các bài cập nhật văn bản pháp luật, phân tích pháp luật theo chủ đề, chuyên đề theo sự phân công của công ty;
• Thực hiện các công việc pháp lý cần thiết khác theo yêu cầu của luật sư trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Làm việc toàn thời gian;
• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: giải quyết tranh chấp, tư vấn về đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài), doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; soạn thảo, tư vấn và đàm phán hợp đồng; các giao dịch bất động sản; tư vấn về các giao dịch tài chính …;

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT

CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, số 20 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-luat-su-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job309250
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Sao Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm