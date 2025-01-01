Công việc Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 120 kết quả / Từ khoá "Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)

-

Có 120 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Tuyển Luật sư VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Sao Việt
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Sao Việt
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu
Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asl LAW
Tuyển Luật sư Asl LAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asl LAW
Hạn nộp: 29/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FANTEK
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH FANTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FANTEK
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Tuyển Luật sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Hạn nộp: 12/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asl LAW
Tuyển Luật sư Asl LAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Asl LAW
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thư Viện Pháp Luật
Tuyển Luật sư Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Thư Viện Pháp Luật
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD
CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Hạn nộp: 03/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật Bizlawyer & Partners
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Luật Bizlawyer & Partners
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Đô Lộc
Tuyển Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý Công ty Luật TNHH Đô Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty Luật TNHH Đô Lộc
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật Bizlawyer & Partners
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu
Công ty Luật Bizlawyer & Partners
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu
Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH DNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Luật TNHH DNC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đo Đạc - Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Tình Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thb làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Thb
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư LMP Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LMP Lawyers
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Viva làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Viva
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 11 USD CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
800 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Thư Viện Pháp Luật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Asl LAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asl LAW
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH FANTEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH FANTEK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Asl LAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asl LAW
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm