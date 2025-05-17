Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN

Luật sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10 Sport Hotel, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Luật sư giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc;
Giao tiếp trao đổi thông tin với khách hàng;
Tham gia vào quá trình làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Toà án, …;
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những người đã và đang tham gia khóa đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp;
Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Có tư duy logic, tư duy pháp lý tốt, có kiến thức nền tảng về pháp luật Việt Nam;
Có kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu;
Trung thực, cẩn trọng, chính xác và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các Luật sư giàu kinh nghiệm, các cộng sự năng động;
Được hỗ trợ chi phí thực tâp, chi phí tập sự (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn);
Chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và tương xứng với hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN

CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1006 Tòa B Sport Hotel, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-luat-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job359138
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Luật sư JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thb làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Thb
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Sao Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm