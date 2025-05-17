Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 Sport Hotel, số 15 phố Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Luật sư giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;

Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc;

Giao tiếp trao đổi thông tin với khách hàng;

Tham gia vào quá trình làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Toà án, …;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những người đã và đang tham gia khóa đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp;

Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Có tư duy logic, tư duy pháp lý tốt, có kiến thức nền tảng về pháp luật Việt Nam;

Có kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu;

Trung thực, cẩn trọng, chính xác và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các Luật sư giàu kinh nghiệm, các cộng sự năng động;

Được hỗ trợ chi phí thực tâp, chi phí tập sự (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn);

Chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và tương xứng với hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN NGÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin