Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

- Hà Nội: Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18
- 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Theo dõi, soạn thảo, soát xét các loại Hợp đồng của Công ty với các đối tác
- Nghiên cứu Quy định pháp luật và tư vấn cho các Bộ phận yêu cầu
- Tham gia tố tụng và chuẩn bị hồ sơ, văn bản liên quan
- Giải quyết, cho ý kiến về các vụ việc liên quan đến quan hệ lao động
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
- Tham gia xây dựng, rà soát, chỉnh sửa các quy chế, quy định, văn bản nội bộ của công ty.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan như ĐKKD, ATVSTP, PCCC,...
- Tiếp đoàn, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Luật Dân sự...)
- Kiến thức: Am hiểu, có kiến thức pháp lý chắc chắn về Luật Thương mại, TTDS, Bộ luật Lao động, các văn bản pháp luật liên quan đến ATVSTP,..
- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán tốt
- Thái độ/Tố chất: Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc. Cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm
Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định.
- Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,.... theo quy định của Công ty.
- Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... theo quy định của Công ty.
- Lương tháng 13, 14... tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.
- Các hoạt động team building, workout định kỳ,... tăng kết nối giữa các phòng ban.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
- Review lương theo định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
