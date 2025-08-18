Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18

- 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Theo dõi, soạn thảo, soát xét các loại Hợp đồng của Công ty với các đối tác
- Nghiên cứu Quy định pháp luật và tư vấn cho các Bộ phận yêu cầu
- Tham gia tố tụng và chuẩn bị hồ sơ, văn bản liên quan
- Giải quyết, cho ý kiến về các vụ việc liên quan đến quan hệ lao động
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
- Tham gia xây dựng, rà soát, chỉnh sửa các quy chế, quy định, văn bản nội bộ của công ty.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan như ĐKKD, ATVSTP, PCCC,...
- Tiếp đoàn, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tốii thiểu 3 năm kinh nghiệm
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Luật Dân sự...)
- Kiến thức: Am hiểu, có kiến thức pháp lý chắc chắn về Luật Thương mại, TTDS, Bộ luật Lao động, các văn bản pháp luật liên quan đến ATVSTP,..
- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán tốt
- Thái độ/Tố chất: Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc. Cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương từ 15 – 25 tr/tháng, thỏa thuận theo năng lực
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định.
- Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,.... theo quy định của Công ty.
- Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... theo quy định của Công ty.
- Lương tháng 13, 14... tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.
- Các hoạt động team building, workout định kỳ,... tăng kết nối giữa các phòng ban.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
- Review lương theo định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 376 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

