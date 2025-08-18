Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18 - 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Theo dõi, soạn thảo, soát xét các loại Hợp đồng của Công ty với các đối tác

- Nghiên cứu Quy định pháp luật và tư vấn cho các Bộ phận yêu cầu

- Tham gia tố tụng và chuẩn bị hồ sơ, văn bản liên quan

- Giải quyết, cho ý kiến về các vụ việc liên quan đến quan hệ lao động

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

- Tham gia xây dựng, rà soát, chỉnh sửa các quy chế, quy định, văn bản nội bộ của công ty.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan như ĐKKD, ATVSTP, PCCC,...

- Tiếp đoàn, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tốii thiểu 3 năm kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Luật Dân sự...)

- Kiến thức: Am hiểu, có kiến thức pháp lý chắc chắn về Luật Thương mại, TTDS, Bộ luật Lao động, các văn bản pháp luật liên quan đến ATVSTP,..

- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán tốt

- Thái độ/Tố chất: Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc. Cầu tiến, năng động, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương từ 15 – 25 tr/tháng, thỏa thuận theo năng lực

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định.

- Chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm,.... theo quy định của Công ty.

- Thưởng các ngày lễ lớn: 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch... theo quy định của Công ty.

- Lương tháng 13, 14... tùy theo kết quả kinh doanh hàng năm.

- Các hoạt động team building, workout định kỳ,... tăng kết nối giữa các phòng ban.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

- Review lương theo định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

