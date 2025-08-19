Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 122 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại;
- Tham gia tranh tụng tại Tòa án để bào chữa/ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có Thẻ Luật sư
- Có kinh nghiệm tham gia các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại...
- Năng động, có khả năng giải quyết vụ việc một cách độc lập;
- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao;
- Số lượng: 02 Luật sư
- Địa chỉ: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tại Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 20 triệu/tháng chưa bao gồm thưởng doanh thu theo vụ việc;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật;
- Được thưởng các ngày nghỉ lễ, tết, du lịch;
- Các quyền lợi khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 122 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

