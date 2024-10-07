Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 555 Đường 3/2, Phường 8, Quận 10

Số lượng: 01;
Báo cáo cho: Brand Manager;
Văn phòng: 555 đường 3/2, phường 8, Quận 10, TP HCM;
Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 (Thứ 2 đến Thứ 6), 8:30 - 12:30 ( Sáng Thứ 7).
Mô tả công việc:
1. Product:
Phối hợp cùng bộ phận Sản phẩm theo dõi tiến độ và quy trình ra sản phẩm; Lên concept thiết kế bao bì sản phẩm và theo dõi sản xuất hoàn thiện; Hỗ trợ bộ phận sản phẩm đăng ký giấy phép sản phẩm.
Phối hợp cùng bộ phận Sản phẩm theo dõi tiến độ và quy trình ra sản phẩm;
Lên concept thiết kế bao bì sản phẩm và theo dõi sản xuất hoàn thiện;
Hỗ trợ bộ phận sản phẩm đăng ký giấy phép sản phẩm.
2. Marketing:
Lên kế hoạch và Triển khai các hoạt động Marketing của thương hiệu trên các nền tảng online và offline (khai trương cửa hàng, activation), Partnership, Co-Marketing; Lên các chương trình khuyến mãi trong các dịp đặc biệt, các chương trình chăm sóc khách hàng; Thực hiện kế hoạch truyền thông thương hiệu và quảng cáo hiệu quả phù hợp với ngân sách hoạt động của công ty; Quản lý hình ảnh thương hiệu: Kiểm soát các hoạt động theo hệ thống nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh nhằm đảm bảo hình ảnh và danh tiếng thương hiệu nhất quán; Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing nhằm giới thiệu sản phẩm mới và tương tác với khách hàng; Tham gia đóng góp và phát triển ý tưởng các hoạt động phát triển hình ảnh thương hiệu và bán hàng; Quản lý vật phẩm và POSM; Lập báo cáo định kỳ theo kế hoạch được giao.
Lên kế hoạch và Triển khai các hoạt động Marketing của thương hiệu trên các nền tảng online và offline (khai trương cửa hàng, activation), Partnership, Co-Marketing;
Lên các chương trình khuyến mãi trong các dịp đặc biệt, các chương trình chăm sóc khách hàng;
Thực hiện kế hoạch truyền thông thương hiệu và quảng cáo hiệu quả phù hợp với ngân sách hoạt động của công ty;
Quản lý hình ảnh thương hiệu: Kiểm soát các hoạt động theo hệ thống nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh nhằm đảm bảo hình ảnh và danh tiếng thương hiệu nhất quán;
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing nhằm giới thiệu sản phẩm mới và tương tác với khách hàng;
Tham gia đóng góp và phát triển ý tưởng các hoạt động phát triển hình ảnh thương hiệu và bán hàng;
Quản lý vật phẩm và POSM;
Lập báo cáo định kỳ theo kế hoạch được giao.

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực/công ty về mỹ phẩm, thời trang; Có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực thương hiệu, truyền thông marketing; Khả năng chủ động quản lý công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả tiến độ; Tinh thần sáng tạo, năng động, nhiệt huyết và cầu tiến; Khả năng xử lý tình huống, tương tác và làm việc đội nhóm tốt; Kinh nghiệm 3-5 năm về Marketing.
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực/công ty về mỹ phẩm, thời trang;
Có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực thương hiệu, truyền thông marketing;
Khả năng chủ động quản lý công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả tiến độ;
Tinh thần sáng tạo, năng động, nhiệt huyết và cầu tiến;
Khả năng xử lý tình huống, tương tác và làm việc đội nhóm tốt;
Kinh nghiệm 3-5 năm về Marketing.

Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận bao gồm lương và KPI; Phụ cấp cơm trưa + phụ cấp giữ xe (tùy Chi nhánh); Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc; Phúc lợi: theo chính sách công ty. (Bảo hiểm theo quy định công ty, các chế độ khác theo quy định nhà nước).
Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận bao gồm lương và KPI;
Phụ cấp cơm trưa + phụ cấp giữ xe (tùy Chi nhánh);
Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc;
Phúc lợi: theo chính sách công ty. (Bảo hiểm theo quy định công ty, các chế độ khác theo quy định nhà nước).

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

