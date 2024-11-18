Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tập đoàn HBR Holdings là Hệ sinh thái giáo dục bao gồm: Tổ chức giáo dục Quốc tế Langmaster ; Hệ thống luyện thi IELTS LangGo; Trường doanh nhân HBR ; Tiếng Anh trẻ em Bingo Leaders; Đối tác nhân sự chiến lược HRBP, .....

Với 15 năm hình thành & phát triển, HBR Holdings luôn đi đầu trong ngành giáo dục với các Business trong hệ sinh thái phát triển lớn mạnh, đã đào tạo, chuyển hoá cho hơn 600.000.000 học viên trên toàn cầu & duy trì phát triển đội ngũ hơn 1400 nhân sự. Vì vậy, “Học tập, sáng tạo và đổi mới không ngừng” chính là lợi thế cạnh tranh, nội lực vững vàng giúp cho đơn vị vượt qua mọi sóng gió để đứng vững trên thương trường và tăng trưởng mạnh mẽ. Đến năm 2030, HBR Holdings sẽ trở thành một trong 10 tập đoàn đầu tư về giáo dục uy tín và chuyển hóa được nhiều nhân sự nhất Việt Nam.

HBR Holdings tự hào khi sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực: Marketing, nhân sự, đào tạo, kinh doanh,... cùng với các Modul đào tạo độc quyền, update liên tục các kiến thức mới trong ngành và Network hợp tác với các Chuyên gia trong & ngoài nước: TS TS Alok Bharadwaj , Mr. Trịnh Thành - SEO Akita, Mr. Đỗ Hữu Hưng - Founder & CEO AccessTrade, Host Livestream - Ms. Vũ Diệu Thúy - Founder & CEO Kolin Academy, Hoàng Mạnh Cường - TopMax, ....

Mô tả công việc:

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm:

- Nghiên cứu về thị trường sách phát triển bản thân và phát triển kinh doanh, đặc biệt là sách về Marketing và trí tuệ nhân tạo (AI).

- Trực tiếp nghiên cứu các nguồn học liệu, biên soạn, biên tập các sản phẩm sách của trường doanh nhân HBR.

- Viết sách và thiết kế các sản phẩm bổ trợ đi kèm sách.

- Quản lý chất lượng sách, trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận, xử lý phản hồi của học viên về chất lượng sách.

- Hỗ trợ các hoạt động đào tạo sản phẩm cho đội sale, marketing sau khi hoàn thiện.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Ngôn ngữ Văn, Báo Chí, Kinh Tế... (Ưu tiên những bạn có sở thích, đam mê về viết lách trong mảng phát triển bản thân và kinh doanh...).

Yêu cầu: Có tư duy mở, thích học hỏi, phát triển bản thân về kinh doanh.

Anh ngữ: Có tiếng Anh là một lợi thế để nghiên cứu các tài liệu và học liệu từ nước ngoài.

Vi tính: Kỹ năng văn phòng.

Công nghệ: Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...).

Kinh nghiệm:

- Đã có kinh nghiệm trong mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm về lãnh đạo và quản trị kinh doanh hoặc viết sách từ 1-2 năm trở lên.

- Có tiếng Anh đủ tốt để nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh.

Thái độ, tố chất:

- Kỉ luật, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động, tư duy tích cực.

- Tin cậy và bảo mật thông tin của dự án.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000vnđ - 17.000.000vnđ

Lương cứng:

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày công thực tế.

Phụ cấp:

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin