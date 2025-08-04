Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Hướng dẫn và kiểm soát việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế liên quan: mua bán, tồn kho, công nợ, tài sản… theo quy định pháp luật và chính sách công ty.

- Kiểm soát số liệu và tính giá thành; lập báo cáo phân tích so sánh giá thành thực tế với kế hoạch.

- Thực hiện thống kê, tổng hợp báo cáo liên quan đến kế toán, tài chính theo yêu cầu.

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC… theo quy định.

- Theo dõi và giải trình các vấn đề liên quan với cơ quan thuế, kiểm toán.

- Cập nhật và triển khai kịp thời các chính sách, quy định kế toán, thuế… liên quan.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán; Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán khoa học, đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của BGĐ, Quản lý Phòng.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất, chuỗi nhà hàng, bán lẻ

- Am hiểu luật kế toán, luật thuế, các chuẩn mực VAS, IFRS

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Chế độ BHXH – BHYT và Nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc Chuyên nghiệp - Năng động - Thân thiện

Có nhiều cơ hội được đào tạo học tập các kỹ năng phục vụ cho công việc

Tham gia các chương trình teambuilding, du lịch hàng năm do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin