Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

– Tìm hiểu nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

– Đàm phán thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng

– Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

– Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi 20 - 35, nhanh nhẹn

– Đã từng có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chốt đơn, telesales

– Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

– Nắm bắt cơ bản vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương 7.500.000 VNĐ + % hoa hồng (có kinh nghiệm deal trong quá trình phỏng vấn) Thu Nhập 12 -17 Triệu

– Thời gian làm việc T2 đến T6 và làm 2 thứ 7, nghỉ các ngày chủ nhật

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, với đội ngũ nhân viên trẻ và năng động.

– Chế độ thưởng lễ (30/04, 01/05, sinh nhật...)

– Nghỉ phép năm 12 ngày trong năm theo quy định nhà nước.

– BHXH/BHYT được đóng đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin