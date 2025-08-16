Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 131 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần: vận chuyển vật tư, setup sân khấu, khu vực talent – khách mời.
Phối hợp với các bộ phận onsite (ánh sáng, âm thanh, production…) để đảm bảo tiến độ.
Ghi nhận và chuyển tiếp thông tin giữa các team, xử lý yêu cầu phát sinh tại hiện trường.
Tham gia rehearsal, briefing trước sự kiện và học hỏi quy trình tổ chức thực tế.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.
Yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực sự kiện – giải trí, đặc biệt là esports.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Có thể làm việc linh hoạt theo lịch sự kiện (tối/cuối tuần).
Có thể đọc hiểu tiếng Anh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP & CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN
Lương cứng: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/ thỏa thuận theo năng lực.
Phụ cấp hỗ trợ tùy theo mức độ tham gia dự án
Ăn trưa miễn phí tại bếp văn phòng
Tập gym miễn phí tại tòa nhà, có PT đi kèm
CƠ HỘI HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN
Được hướng dẫn trực tiếp bởi team Event chuyên nghiệp
Trải nghiệm thực tế tại các sự kiện Game – Esports – Giải trí quy mô lớn
Ưu tiên xét duyệt nếu có nguyện vọng ứng tuyển chính thức sau thời gian thực tập
Tham gia các hoạt động nội bộ: team building, training, workshop…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
