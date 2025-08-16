Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 131 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần: vận chuyển vật tư, setup sân khấu, khu vực talent – khách mời.

Phối hợp với các bộ phận onsite (ánh sáng, âm thanh, production…) để đảm bảo tiến độ.

Ghi nhận và chuyển tiếp thông tin giữa các team, xử lý yêu cầu phát sinh tại hiện trường.

Tham gia rehearsal, briefing trước sự kiện và học hỏi quy trình tổ chức thực tế.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

Yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực sự kiện – giải trí, đặc biệt là esports.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Có thể làm việc linh hoạt theo lịch sự kiện (tối/cuối tuần).

Có thể đọc hiểu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP & CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN

Lương cứng: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/ thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp hỗ trợ tùy theo mức độ tham gia dự án

Ăn trưa miễn phí tại bếp văn phòng

Tập gym miễn phí tại tòa nhà, có PT đi kèm

CƠ HỘI HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

Được hướng dẫn trực tiếp bởi team Event chuyên nghiệp

Trải nghiệm thực tế tại các sự kiện Game – Esports – Giải trí quy mô lớn

Ưu tiên xét duyệt nếu có nguyện vọng ứng tuyển chính thức sau thời gian thực tập

Tham gia các hoạt động nội bộ: team building, training, workshop…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

