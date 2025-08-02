Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

a. Kế toán tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo quy định.

- Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán từ các phần hành.

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, đúng quy định.

- Hỗ trợ kiểm toán, quyết toán thuế và các báo cáo cho cơ quan chức năng.

b. Kế toán thuế

- Tổng hợp và kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu,... định kỳ.

- Lập và gửi báo cáo thuế điện tử đúng hạn.

- Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, đối chiếu với cơ quan thuế.

- Hỗ trợ quyết toán thuế với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Cập nhật, theo dõi các thay đổi về chính sách thuế để đảm bảo tuân thủ.

c. Quyết toán dự án và làm về lĩnh vực dịch vụ lưu trú