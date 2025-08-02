Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220/40 Nguyễn Trọng Tuyển Phường Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

a. Kế toán tổng hợp
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo quy định.
- Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán từ các phần hành.
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, đúng quy định.
- Hỗ trợ kiểm toán, quyết toán thuế và các báo cáo cho cơ quan chức năng.
b. Kế toán thuế
- Tổng hợp và kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu,... định kỳ.
- Lập và gửi báo cáo thuế điện tử đúng hạn.
- Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, đối chiếu với cơ quan thuế.
- Hỗ trợ quyết toán thuế với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
- Cập nhật, theo dõi các thay đổi về chính sách thuế để đảm bảo tuân thủ.
c. Quyết toán dự án và làm về lĩnh vực dịch vụ lưu trú

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Full time thời gian làm việc: T2-T6 8g30-17g30, T7 8g30-11g30

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 12.000.000 + Thưởng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài.
- Cơ hội thăng tiến trong ngành dịch vụ khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KLC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 270/83 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

