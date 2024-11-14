Tuyển Nhân Viên Admin Hành Chính thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Văn phòng Aden Services, tầng 9, tòa nhà Coalimex, số 33, Tràng Thi, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Lập báo cáo tình hình tuyển dụng nhân sự (tuần/tháng):
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, cập nhật kế hoạch tuyển dụng
Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự.
Cập nhật thông tin nhân sự mới/nhân sự nghỉ việc hàng tháng.
Lập báo cáo biến động nhân sự (mới, nghỉ việc) hàng tháng để gửi bộ phận C&B
Lập báo cáo công tác điều chỉnh, thay đổi lương, thưởng cho nhân sự
Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.
Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.
Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
Quản lý/cập nhật hồ sơ/văn bản/giấy tờ liên quan
Tham gia xây dựng các biểu mẫu, quy trình nhân sự, tuyển dụng của Công ty
Quản lý đầu vào hồ sơ nhân sự, đảm bảo thu đầy đủ hồ sơ của người lao động trong tháng theo quy định Công ty.
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý tài liệu, các hồ sơ nhân sự mới trong tháng, soạn hợp đồng nhân viên.
Hỗ trợ công việc dịch tài liệu, soạn hồ sơ thầu (nếu có)
Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định
Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng nhân sự giao phó;
4. Quản lý/cấp phát đồng phục:
Cập nhật nhu cầu đặt đồng phục của dự án/phòng ban để cấp phát đồng phục
Cân đối số lượng đồng phục trong kho để thực hiện đặt dữ trữ đồng phục đảm bảo nhu cầu cung cấp
Thực hiện gắn mã, xuất, nhập đồng phục theo quy định. Định kỳ kiểm kê kho đồng phục vào cuối tháng
Lập báo cáo đồng phục hàng tháng gửi các phòng ban liên quan
5. Thực hiện các thủ tục thanh toán liên quan đến bộ phận
Tổng hợp, kiểm tra và thanh toán chi phí thuê nhà trọ của các dự án
Tổng hợp, kiểm tra và thanh toán chi phí dịch vụ tuyển dụng hàng tháng
6. Phối hợp thực hiện các công việc với các phòng ban liên quan
Hỗ trợ các thủ tục hồ sơ liên quan đến dự thầu của Công ty, hồ sơ phục vụ Audit của các dự án (giấy khám SK, bằng cấp liên quan)
Địa điểm làm việc: Văn phòng Aden services, tầng 9, tòa nhà Coalimex, số 33, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy logic, hệ thống
Thành tạo các kỹ năng văn phòng
Ưu tiên tốt nghiệp các trường chuyên ngành quản trị nhân sự.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng hành chính nhân sự.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tổng hợp, làm báo cáo, thống kê
Có khả năng giao tiếp tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động trong công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, power point,...
Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh.
Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng thứ 13.
Công ty đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, BH y tế, BH tai nạn, BH thất nghiệp... theo chế độ của công ty Pháp, đảm bảo Luật lao động Việt Nam;
Được hưởng các chế độ công đoàn (hiếu, hỉ, mừng tuổi, sinh nhật...);
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến thứ Sáu tại văn phòng
Thứ Bảy làm việc từ xa, nhân viên chỉ tới văn phòng trong trường hợp cần thiết
Chủ Nhật: nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
