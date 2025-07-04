Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thời gian: 3 tháng
Hình thức: Toàn thời gian (Full-time), làm việc tại văn phòng
Mỗi Intern tham gia 3 dự án game khác nhau, mỗi dự án kéo dài khoảng 1 tháng
Team thực tập hoạt động như một phòng phát triển sản phẩm, tự điều hành, tự quyết định hướng đi cho sản phẩm
Có Hội đồng chuyên môn từ các Senior/Lead hỗ trợ giải đáp chuyên môn
Vai trò trong dự án:
Quản lý tiến độ, phân công công việc, đảm bảo nhóm vận hành hiệu quả.
Kết nối các vai trò trong team, truyền đạt rõ mục tiêu dự án.
Giám sát chất lượng và đưa ra quyết định điều chỉnh khi cần.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy tổ chức, lập kế hoạch tốt, chịu áp lực cao, bám sát mục tiêu
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp hợp tác và xử lý tình huống.
Ưu tiên từng dẫn dắt đội nhóm hoặc tổ chức ở trường ĐH, nơi thực tập ...\"
Trình độ học vấn & kinh nghiệm:
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp không quá 2 năm. Có thể tham gia full time
GPA từ 3.0/4.0 trở lên
Năng lực & phẩm chất:
Tư duy logic tốt, yêu thích nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Tinh thần chủ động, linh hoạt, khả năng làm việc độc lập và teamwork
Có tinh thần ownership cao – sẵn sàng chịu trách nhiệm với chất lượng công việc
Đam mê lĩnh vực game và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành
Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập hàng tháng: 8.000.000 VND
Hỗ trợ ăn trưa: 1.000.000 VND
Hỗ trợ khấu hao thiết bị cá nhân (laptop, máy vẽ...): 1.000.000 VND
Quà tặng các dịp Lễ, Tết, kỉ niệm, sự kiện nội bộ công ty
Cơ hội phát triển
Được \"thực chiến\" 3 dự án game khác nhau – mỗi tháng là một hành trình mới
Team thực tập hoạt động như một phòng sản phẩm của công ty: Tự điều hành – Tự quyết định hướng đi sản phẩm – Tự tin bùng nổ ý tưởng!
Các ứng viên pass chương trình sẽ được tuyển chính thức với cấp bậc Fresher hoặc nhảy bậc lên Junior nếu có kết quả tốt
Có cơ hội thành lập phòng phát triển chính thức của riêng mình
Có hội đồng chuyên môn là các \"tiền bối\" Senior/Leader luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn “gỡ rối” mọi vấn đề chuyên môn
Cơ hội xây dựng network với các chuyên gia, lãnh đạo trong ngành
Môi trường làm việc
Làm việc trong công ty Top đầu ngành Game với những sản phẩm triệu đô
Văn phòng hiện đại, tiện nghi, nhiều không gian sáng tạo
Đồng nghiệp trẻ, luôn hỗ trợ nhiệt tình
Văn hóa học tập, chủ động, chính trực tạo nên môi trường công bằng, minh bạch, học hỏi lẫn nhau người Bravestars
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
