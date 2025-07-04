Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thời gian: 3 tháng

Hình thức: Toàn thời gian (Full-time), làm việc tại văn phòng

Mỗi Intern tham gia 3 dự án game khác nhau, mỗi dự án kéo dài khoảng 1 tháng

Team thực tập hoạt động như một phòng phát triển sản phẩm, tự điều hành, tự quyết định hướng đi cho sản phẩm

Có Hội đồng chuyên môn từ các Senior/Lead hỗ trợ giải đáp chuyên môn

Vai trò trong dự án:

Quản lý tiến độ, phân công công việc, đảm bảo nhóm vận hành hiệu quả.

Kết nối các vai trò trong team, truyền đạt rõ mục tiêu dự án.

Giám sát chất lượng và đưa ra quyết định điều chỉnh khi cần.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu dự án:

Tư duy tổ chức, lập kế hoạch tốt, chịu áp lực cao, bám sát mục tiêu

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp hợp tác và xử lý tình huống.

Ưu tiên từng dẫn dắt đội nhóm hoặc tổ chức ở trường ĐH, nơi thực tập ...\"

Trình độ học vấn & kinh nghiệm:

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp không quá 2 năm. Có thể tham gia full time

GPA từ 3.0/4.0 trở lên

Năng lực & phẩm chất:

Tư duy logic tốt, yêu thích nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Tinh thần chủ động, linh hoạt, khả năng làm việc độc lập và teamwork

Có tinh thần ownership cao – sẵn sàng chịu trách nhiệm với chất lượng công việc

Đam mê lĩnh vực game và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành

Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và trợ cấp

Hỗ trợ thực tập hàng tháng: 8.000.000 VND

Hỗ trợ ăn trưa: 1.000.000 VND

Hỗ trợ khấu hao thiết bị cá nhân (laptop, máy vẽ...): 1.000.000 VND

Quà tặng các dịp Lễ, Tết, kỉ niệm, sự kiện nội bộ công ty

Cơ hội phát triển

Được \"thực chiến\" 3 dự án game khác nhau – mỗi tháng là một hành trình mới

Team thực tập hoạt động như một phòng sản phẩm của công ty: Tự điều hành – Tự quyết định hướng đi sản phẩm – Tự tin bùng nổ ý tưởng!

Các ứng viên pass chương trình sẽ được tuyển chính thức với cấp bậc Fresher hoặc nhảy bậc lên Junior nếu có kết quả tốt

Có cơ hội thành lập phòng phát triển chính thức của riêng mình

Có hội đồng chuyên môn là các \"tiền bối\" Senior/Leader luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn “gỡ rối” mọi vấn đề chuyên môn

Cơ hội xây dựng network với các chuyên gia, lãnh đạo trong ngành

Môi trường làm việc

Làm việc trong công ty Top đầu ngành Game với những sản phẩm triệu đô

Văn phòng hiện đại, tiện nghi, nhiều không gian sáng tạo

Đồng nghiệp trẻ, luôn hỗ trợ nhiệt tình

Văn hóa học tập, chủ động, chính trực tạo nên môi trường công bằng, minh bạch, học hỏi lẫn nhau người Bravestars

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin