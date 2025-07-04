Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/07/2025
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thời gian: 3 tháng
Hình thức: Toàn thời gian (Full-time), làm việc tại văn phòng
Mỗi Intern tham gia 3 dự án game khác nhau, mỗi dự án kéo dài khoảng 1 tháng
Team thực tập hoạt động như một phòng phát triển sản phẩm, tự điều hành, tự quyết định hướng đi cho sản phẩm
Có Hội đồng chuyên môn từ các Senior/Lead hỗ trợ giải đáp chuyên môn
Vai trò trong dự án:
Quản lý tiến độ, phân công công việc, đảm bảo nhóm vận hành hiệu quả.
Kết nối các vai trò trong team, truyền đạt rõ mục tiêu dự án.
Giám sát chất lượng và đưa ra quyết định điều chỉnh khi cần.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu dự án:
Tư duy tổ chức, lập kế hoạch tốt, chịu áp lực cao, bám sát mục tiêu
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp hợp tác và xử lý tình huống.
Ưu tiên từng dẫn dắt đội nhóm hoặc tổ chức ở trường ĐH, nơi thực tập ...\"
Trình độ học vấn & kinh nghiệm:
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp không quá 2 năm. Có thể tham gia full time
GPA từ 3.0/4.0 trở lên
Năng lực & phẩm chất:
Tư duy logic tốt, yêu thích nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Tinh thần chủ động, linh hoạt, khả năng làm việc độc lập và teamwork
Có tinh thần ownership cao – sẵn sàng chịu trách nhiệm với chất lượng công việc
Đam mê lĩnh vực game và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành

Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và trợ cấp
Hỗ trợ thực tập hàng tháng: 8.000.000 VND
Hỗ trợ ăn trưa: 1.000.000 VND
Hỗ trợ khấu hao thiết bị cá nhân (laptop, máy vẽ...): 1.000.000 VND
Quà tặng các dịp Lễ, Tết, kỉ niệm, sự kiện nội bộ công ty
Cơ hội phát triển
Được \"thực chiến\" 3 dự án game khác nhau – mỗi tháng là một hành trình mới
Team thực tập hoạt động như một phòng sản phẩm của công ty: Tự điều hành – Tự quyết định hướng đi sản phẩm – Tự tin bùng nổ ý tưởng!
Các ứng viên pass chương trình sẽ được tuyển chính thức với cấp bậc Fresher hoặc nhảy bậc lên Junior nếu có kết quả tốt
Có cơ hội thành lập phòng phát triển chính thức của riêng mình
Có hội đồng chuyên môn là các \"tiền bối\" Senior/Leader luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn “gỡ rối” mọi vấn đề chuyên môn
Cơ hội xây dựng network với các chuyên gia, lãnh đạo trong ngành
Môi trường làm việc
Làm việc trong công ty Top đầu ngành Game với những sản phẩm triệu đô
Văn phòng hiện đại, tiện nghi, nhiều không gian sáng tạo
Đồng nghiệp trẻ, luôn hỗ trợ nhiệt tình
Văn hóa học tập, chủ động, chính trực tạo nên môi trường công bằng, minh bạch, học hỏi lẫn nhau người Bravestars

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM

CÔNG TY TNHH NGÔI SAO DŨNG CẢM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

