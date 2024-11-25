Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân bay Phú Quốc_Nguyễn Trường Tộ, Tổ 2, Phú Quốc, Kiên Giang, Phú Quốc ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tư vấn sản phẩm tại các cửa hàng do công ty Duy Anh quản lý tại các Sân Bay

Trưng bày hàng hóa theo hướng dẫn.

Kiểm kê hàng hóa.

Báo cáo tình hình bán hàng

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích bán hàng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Giao tiếp tốt

Giao tiếp tiếng anh tốt (bắt buộc)

Làm xoay ca:

Quốc Nội: Sáng: 6h -14h, Chiều: 13h30 - 21h30

Quốc Tế: Sáng: 8h - 16h, Chiều: 16h - 24h (sẽ thay đổi theo tình hình của chuyên bay)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH Thì Được Hưởng Những Gì

12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty).

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN, CTY đóng BH full lương)

Thưởng doanh số

Thưởng tháng lương thứ 13.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: team building, dã ngoại, du lịch, ...

Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin