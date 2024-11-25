Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sân bay Phú Quốc_Nguyễn Trường Tộ, Tổ 2, Phú Quốc, Kiên Giang, Phú Quốc ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tư vấn sản phẩm tại các cửa hàng do công ty Duy Anh quản lý tại các Sân Bay
Trưng bày hàng hóa theo hướng dẫn.
Kiểm kê hàng hóa.
Báo cáo tình hình bán hàng
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích bán hàng
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Giao tiếp tốt
Giao tiếp tiếng anh tốt (bắt buộc)
Làm xoay ca:
Quốc Nội: Sáng: 6h -14h, Chiều: 13h30 - 21h30
Quốc Tế: Sáng: 8h - 16h, Chiều: 16h - 24h (sẽ thay đổi theo tình hình của chuyên bay)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty).
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN, CTY đóng BH full lương)
Thưởng doanh số
Thưởng tháng lương thứ 13.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: team building, dã ngoại, du lịch, ...
Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH
