Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Quảng Ninh - Nghệ An

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ nhà phân phối triển khai các kế hoạch bán hàng

Tiếp cận, thuyết phục khách hàng mới, tại địa bàn mới: đại lý sỉ, cửa hàng tạp hóa, căn tin nhà máy, trường học, bệnh viện

Bám sát mục tiêu doanh số + mục tiêu MỞ MỚI KHÁCH HÀNG theo ngày / tuần /tháng/Follow sales &

Hiểu & làm đúng các chính sách của công ty

Triển khai đúng các CTKM / hỗ trợ thương mại / giá từ nhà phân phối đến cửa hàng

Hỗ trợ Triển khai các hoạt động tiếp thị thương mại theo chỉ đạo của Giám Sát Bán Hàng tại điểm bán (trưng bày, dùng thử, hoạt náo, khuyến mãi,...) và các chương trình khách hàng trung thành

Cập nhập các thông tin thị trường bao gồm: phản hồi của khách hàng, hoạt động của đối thủ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Đã từng làm nhân viên bán hàng thị trường trong ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế

Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt được tâm lý khách hàng

Có xe máy, ĐT Smartphone, sức khỏe tốt, nhanh nhen, trung thực siêng năng

Quyền Lợi

Thử việc 1 tháng hưởng 100%

Ký HĐLĐ, đóng BHXH đầy đủ, BH Tai nạn 24/7

Tham gia BH Sức khỏe sau 6 tháng làm việc

Lương tháng 13, 12 ngày phép năm, quà các ngày Lễ Tết từ Công ty và Công đoàn

Lương cơ bản + phụ cấp: cơm, xăng, điện thoại,thưởng KPIs hàng tháng từ 3.000.000-12.000.000/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

