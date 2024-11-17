Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Quảng Ninh

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Hỗ trợ nhà phân phối triển khai các kế hoạch bán hàng
Tiếp cận, thuyết phục khách hàng mới, tại địa bàn mới: đại lý sỉ, cửa hàng tạp hóa, căn tin nhà máy, trường học, bệnh viện
Bám sát mục tiêu doanh số + mục tiêu MỞ MỚI KHÁCH HÀNG theo ngày / tuần /tháng/Follow sales &
Hiểu & làm đúng các chính sách của công ty
Triển khai đúng các CTKM / hỗ trợ thương mại / giá từ nhà phân phối đến cửa hàng
Hỗ trợ Triển khai các hoạt động tiếp thị thương mại theo chỉ đạo của Giám Sát Bán Hàng tại điểm bán (trưng bày, dùng thử, hoạt náo, khuyến mãi,...) và các chương trình khách hàng trung thành
Cập nhập các thông tin thị trường bao gồm: phản hồi của khách hàng, hoạt động của đối thủ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng...

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Đã từng làm nhân viên bán hàng thị trường trong ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt được tâm lý khách hàng
Có xe máy, ĐT Smartphone, sức khỏe tốt, nhanh nhen, trung thực siêng năng

Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng hưởng 100%
Ký HĐLĐ, đóng BHXH đầy đủ, BH Tai nạn 24/7
Tham gia BH Sức khỏe sau 6 tháng làm việc
Lương tháng 13, 12 ngày phép năm, quà các ngày Lễ Tết từ Công ty và Công đoàn
Lương cơ bản + phụ cấp: cơm, xăng, điện thoại,thưởng KPIs hàng tháng từ 3.000.000-12.000.000/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM

