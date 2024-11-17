Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
- Quảng Ninh
- Nghệ An
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Hỗ trợ nhà phân phối triển khai các kế hoạch bán hàng
Tiếp cận, thuyết phục khách hàng mới, tại địa bàn mới: đại lý sỉ, cửa hàng tạp hóa, căn tin nhà máy, trường học, bệnh viện
Bám sát mục tiêu doanh số + mục tiêu MỞ MỚI KHÁCH HÀNG theo ngày / tuần /tháng/Follow sales &
Hiểu & làm đúng các chính sách của công ty
Triển khai đúng các CTKM / hỗ trợ thương mại / giá từ nhà phân phối đến cửa hàng
Hỗ trợ Triển khai các hoạt động tiếp thị thương mại theo chỉ đạo của Giám Sát Bán Hàng tại điểm bán (trưng bày, dùng thử, hoạt náo, khuyến mãi,...) và các chương trình khách hàng trung thành
Cập nhập các thông tin thị trường bao gồm: phản hồi của khách hàng, hoạt động của đối thủ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng...
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm nhân viên bán hàng thị trường trong ngành hàng tiêu dùng là một lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt được tâm lý khách hàng
Có xe máy, ĐT Smartphone, sức khỏe tốt, nhanh nhen, trung thực siêng năng
Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ, đóng BHXH đầy đủ, BH Tai nạn 24/7
Tham gia BH Sức khỏe sau 6 tháng làm việc
Lương tháng 13, 12 ngày phép năm, quà các ngày Lễ Tết từ Công ty và Công đoàn
Lương cơ bản + phụ cấp: cơm, xăng, điện thoại,thưởng KPIs hàng tháng từ 3.000.000-12.000.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
