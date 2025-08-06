Tuyển Video Editor Công ty cổ phần Gamee làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 401– 402, số 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hệ thống video quảng cáo cho các sản phẩm game của công ty.

Thiết kế Motion/Animation và sản xuất hậu kỳ. ( Animator có team 2D anim phụ trách)

Làm việc với các bộ phận: Art, Animation, FX

Sắp xếp, quản lý kho lưu trữ dữ liệu video/clip và bảo mật dữ liệu.

Thực hiện các công việc khác của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm làm motion graphic và mảng Game

Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển

Đam mê game, khả năng tư duy, sáng tạo tốt

Sử dụng thành thạo các máy móc, phần mềm về dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh

Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng.

Vui vẻ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm.

Yêu thích việc tạo ra các sản phẩm creative video.

Tại Công ty cổ phần Gamee Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 18.000.000 VND. Thử việc hưởng 100% lương. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Thưởng cuối năm (T13,14,…) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)

Văn hóa cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân sự

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm trong hoặc ngoài nước min 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gamee

