Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Thiết kế và Kiến trúc

Tham gia cùng với Phòng Kinh doanh tiếp đón, tư vấn cho khách hàng. Phân tích ưu, nhược điểm các sản phẩm theo thiết kế có sẵn của khách hàng, đề xuất phương án cải tiến.

Triển khai thiết kế kỹ thuật 2D các sản phẩm nội thất theo yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng và phát triển các mẫu thiết kế mới, cập nhật xu hướng thiết kế nội thất trên thị trường.

Bóc tách vật tư sản xuất.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Thiết kế, Kiến trúc hoặc các chuyên ngành có liên quan; đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1 năm trở lên.

Kỹ năng: giao tiếp, thuyết phục khách hàng; kỹ năng làm việc nhóm

Sử dụng tốt các phần mềm: AutoCAD, Photoshop, 3Dmax, tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên CÓ THỂ ĐI LÀM NGAY

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 10-15tr

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Thưởng Lễ Tết, tháng lương 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch...

Xét điều chỉnh lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

