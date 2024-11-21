Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Tham gia cùng với Phòng Kinh doanh tiếp đón, tư vấn cho khách hàng. Phân tích ưu, nhược điểm các sản phẩm theo thiết kế có sẵn của khách hàng, đề xuất phương án cải tiến.
.
Triển khai thiết kế kỹ thuật 2D các sản phẩm nội thất theo yêu cầu của khách hàng.
Xây dựng và phát triển các mẫu thiết kế mới, cập nhật xu hướng thiết kế nội thất trên thị trường.
Bóc tách vật tư sản xuất.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban giám đốc.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Thiết kế, Kiến trúc hoặc các chuyên ngành có liên quan; đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1 năm trở lên.
Kỹ năng: giao tiếp, thuyết phục khách hàng; kỹ năng làm việc nhóm
Sử dụng tốt các phần mềm: AutoCAD, Photoshop, 3Dmax, tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên CÓ THỂ ĐI LÀM NGAY
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực: 10-15tr
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Thưởng Lễ Tết, tháng lương 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch...
Xét điều chỉnh lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT
