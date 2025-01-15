Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng có xuất – nhập khẩu, mở rộng tìm kiếm, tạo kết nối, liên lạc với các đối tác shipper trong nước, đại lý Agent của công ty trong các hiệp hội Logistics Networks trên toàn thế giới.

- Phát triển thị trường mục tiêu trong nước / nước ngoài và tìm kiếm mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Duy trì mối quan hệ với các khách hàng, đi công tác gặp khách hàng tại các tỉnh thành để phát triển mối quan hệ. Phát triển khách hàng mới để đảm bảo doanh số bán hàng tăng dần theo thâm niên.

- Theo dõi tiến độ hàng hóa, update kịp thời, hợp lý cho khách hàng, đại lý có liên quan.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan.

- Xây dựng định hướng khách hàng, chiến lược dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của công ty khi công ty có yêu cầu cụ thể.

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược băng cách phối hợp với người quản lý để đạt được mục tiêu bán hàng

- Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7