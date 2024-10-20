Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 904A, Tầng 9, 115 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu

Vận Tải GND Việt Nam Chuyên cung cấp dịch vụ vận tải trong nước và quốc tế. Hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa đường biển, đường hàng không.

- Nhận các yêu cầu vận chuyển của KH, lập kế hoạch phân bổ cho các bộ phận vận hành thực hiện.

- Giám sát, đôn đốc và phối hợp với các bộ phận thông báo cho KH về tình hình dịch vụ đang triển khai.

- Hỗ trợ các bộ phận xử lý các phát sinh liên quan tới đơn hàng.

- Cuối tháng tổng hợp chốt bảng kê, xuất hóa đơn gửi khách hàng.

- Theo dõi công nợ, hỗ trợ báo cáo tình hình sản lượng cho các bộ phận khác trong công ty.

- Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics, hoặc tương tự.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chứng từ, khai Hải quan.

- Thành thạo tin học văn phòng , ưu tiên có ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung

- Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Giao tiếp tốt, tự tin, hòa đồng, gắn bó lâu dài.

- Thu nhập từ 8 - 12 triệu (thoả thuận theo năng lực)

- Được tham gia BHXH theo quy định của luật lao động Việt Nam.

- Thưởng và lương tháng thứ 13, nghỉ mát thường niên theo Quy chế công ty;

- Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, có cơ hột phát triển.

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

