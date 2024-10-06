Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, giải quyết khiếu nại của người chơi.

- Thực hiện và hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện của trò chơi làm sao để khách hàng ở lại chơi game lâu hơn.

- Kết hợp với vận hành trong việc xử lý các khiếu nại, các vi phạm trên server, diễn đàn.

- Trả lời tin nhắn của khách hàng

- Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng các vị trí tương đương trong các đơn vị phát hành game tại Việt Nam

- Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc và chịu được áp lực cao

- UV đam mê chơi Game Mobile

- Có khả năng giao tiếp tốt, khéo léo

- Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Rank Lương: 8-15tr

- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;

- Thời gian làm việc: T2 - T6, 1 thứ 7 Creative day, nghỉ 3 thứ 7, và 4 chủ nhật.

(8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết (1-5 tháng lương);

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;

- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.

- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

