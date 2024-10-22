Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận thông tin bảo hành, xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng sau mua hàng. Lên đơn bảo hành trên hệ thống, phối hợp với Trưởng phòng bảo hành phân đơn cho nhân viên kỹ thuật bảo hành đi sửa chữa, bảo hành sản phẩm cho khách hàng. Tổng hợp chi phí bảo hành, phối hợp với Phòng kế toán thanh toán chi phí cho nhân viên kỹ thuật bảo hành đối với các đơn bảo hành có phát sinh chi phí. Đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng phục vụ của phòng CSKH Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp, xử lý linh hoạt các tình huống với khách hàng Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp; Có kỹ năng quản lý, tự chủ trong công việc; Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...

Tham gia team building hàng năm.

