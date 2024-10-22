Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tiếp nhận thông tin bảo hành, xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng sau mua hàng.
Lên đơn bảo hành trên hệ thống, phối hợp với Trưởng phòng bảo hành phân đơn cho nhân viên kỹ thuật bảo hành đi sửa chữa, bảo hành sản phẩm cho khách hàng.
Tổng hợp chi phí bảo hành, phối hợp với Phòng kế toán thanh toán chi phí cho nhân viên kỹ thuật bảo hành đối với các đơn bảo hành có phát sinh chi phí.
Đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng phục vụ của phòng CSKH
Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp, xử lý linh hoạt các tình huống với khách hàng
Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp;
Có kỹ năng quản lý, tự chủ trong công việc;
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia team building hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
