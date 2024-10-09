Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giao tiếp với khách hàng, là người tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh. Hỗ trợ khách hàng, tìm cách giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải. Chủ động liên hệ với khách hàng để thu thập thông tin về trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho bộ phận sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm. Tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật, v.vv.. Phối hợp với bộ phận Tiếp thị để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mại, v.vv.. đối với khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành. Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong công ty để đề xuất ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có khả năng tư vấn tốt, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc các ứng viên từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, makerting, CNTT... Có khả năng ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, ham học hỏi. Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm hiệu quả Tính tình ôn hòa, nhã nhặn, kiên nhẫn, không nổi nóng. Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, email, ...) Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khách hàng,CNTT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng kinh doanh. Lương tháng 13 Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng Được đào tạo nghiệp vụ trước khi bắt đầu công việc. Nhiều cơ hội thăng tiến tốt lên các vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng phòng,...). Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo. Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định. Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ... Ðược tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

