Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giao tiếp với khách hàng, là người tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh. Hỗ trợ khách hàng, tìm cách giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải. Chủ động liên hệ với khách hàng để thu thập thông tin về trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho bộ phận sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm. Tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật, v.vv.. Phối hợp với bộ phận Tiếp thị để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mại, v.vv.. đối với khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành. Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ. Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong công ty để đề xuất ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Giao tiếp với khách hàng, là người tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh.
Hỗ trợ khách hàng, tìm cách giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải.
Chủ động liên hệ với khách hàng để thu thập thông tin về trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho bộ phận sản phẩm để cải tiến và hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm.
Tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật, v.vv..
Phối hợp với bộ phận Tiếp thị để thực hiện các chiến dịch quảng cáo, chương trình khuyến mại, v.vv.. đối với khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành.
Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ.
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác trong công ty để đề xuất ra kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có khả năng tư vấn tốt, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc các ứng viên từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, makerting, CNTT... Có khả năng ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, ham học hỏi. Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm hiệu quả Tính tình ôn hòa, nhã nhặn, kiên nhẫn, không nổi nóng. Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, email, ...) Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khách hàng,CNTT.
Nam tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có khả năng tư vấn tốt, ưu tiên có kinh nghiệm hoặc các ứng viên từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, makerting, CNTT...
Có khả năng ứng xử, giao tiếp, xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt
Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, ham học hỏi.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập hoặc theo nhóm hiệu quả
Tính tình ôn hòa, nhã nhặn, kiên nhẫn, không nổi nóng.
Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, email, ...)
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khách hàng,CNTT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng kinh doanh. Lương tháng 13 Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng Được đào tạo nghiệp vụ trước khi bắt đầu công việc. Nhiều cơ hội thăng tiến tốt lên các vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng phòng,...). Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo. Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định. Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ... Ðược tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, ...
Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng kinh doanh. Lương tháng 13
Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo nghiệp vụ trước khi bắt đầu công việc.
Nhiều cơ hội thăng tiến tốt lên các vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng phòng,...).
Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo.
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định.
Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ...
Ðược tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207924
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED)
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Z Holding
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kto Logistics CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ RUNLIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ RUNLIN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần ToBe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần ToBe Việt Nam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
0.1 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LASANTE VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETRON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETRON
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HAKITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HAKITECH
5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng BELLSYSTEM24 VIETNAM INC. làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu BELLSYSTEM24 VIETNAM INC.
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần sách MCBooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần sách MCBooks
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH WE UP
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm