Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Công ty cũng như các trải nghiệm về dịch vụ khi đến với Thương hiệu
Xây dựng chiến lược và kế hoạch chăm sóc khách hàng cho Thương hiệu
Giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các sự kiện chăm sóc khách hàng theo kế hoạch: khai trương cửa hàng, kỷ niệm sinh nhật cửa hàng...
Thực hiện báo cáo theo quy định công ty
Phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp..
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Công ty cũng như các trải nghiệm về dịch vụ khi đến với Thương hiệu
Xây dựng chiến lược và kế hoạch chăm sóc khách hàng cho Thương hiệu
Giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các sự kiện chăm sóc khách hàng theo kế hoạch: khai trương cửa hàng, kỷ niệm sinh nhật cửa hàng...
Thực hiện báo cáo theo quy định công ty
Phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp..
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 25-35 tuổi
Giọng nói truyền cảm, dễ nghe
Sử dụng thành thạo Word, Excel
Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, ứng biến xử lý tình huống
Trung thực, Nhiệt tình, Chăm chỉ, Tuân thủ Quy trình/ Quy định
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm Sale hoặc CSKH trong lĩnh vực thời trang, spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm, làm đẹp,...
Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9-11 triệu + Thưởng
Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ tết
Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe
Chế độ nâng lương linh hoạt và các chế độ phúc lợi khác
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI