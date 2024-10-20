Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Công ty cũng như các trải nghiệm về dịch vụ khi đến với Thương hiệu Xây dựng chiến lược và kế hoạch chăm sóc khách hàng cho Thương hiệu Giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các sự kiện chăm sóc khách hàng theo kế hoạch: khai trương cửa hàng, kỷ niệm sinh nhật cửa hàng... Thực hiện báo cáo theo quy định công ty Phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp..

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25-35 tuổi Giọng nói truyền cảm, dễ nghe Sử dụng thành thạo Word, Excel Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, ứng biến xử lý tình huống Trung thực, Nhiệt tình, Chăm chỉ, Tuân thủ Quy trình/ Quy định Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm Sale hoặc CSKH trong lĩnh vực thời trang, spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm, làm đẹp,...

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-11 triệu + Thưởng Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ tết Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe Chế độ nâng lương linh hoạt và các chế độ phúc lợi khác Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

