Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của Công ty (đối tác chính là các Ngân hàng); Chăm sóc sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng theo danh sách đã được phân công nhiệm vụ; Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty; Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trong thời gian thực hiện Hợp đồng và sau Hợp đồng

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Trình độ: Đaị học trở lên Ngoại hình: Có ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh với thị trường, xứng đáng với năng lực Thời gian làm việc: 8h/ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ Tết. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Có nhiều cơ hội thăng tiến. Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động. Xét tăng lương hàng năm. Thưởng Lễ Tết: Tháng lương 13 + Theo kết quả kinh doanh của Công ty. Đi du lịch hàng năm: Theo chế độ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Fargo

