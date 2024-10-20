Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ người học, cung cấp thông tin về app học tập, hình thức & cách thức học tập, chính sách và cách đăng ký buổi học Giải quyết các yêu cầu hỗ trợ qua các nền tảng của công ty (hotline, email, fanpage …), đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và chính xác Đồng hành & hỗ trợ người học trong quá trình học, giải đáp thắc mắc, sắp xếp lịch học cho học viên Thu thập và phân tích phản hồi từ học viên để cải thiện dịch vụ, nâng cao trải nghiệm học tập

Ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị (Tài chính, Kinh tế Quốc tế,...), GPA > 3.2 Có thể Sử dụng Tiếng Anh thành thạo. Kỹ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng đọc nhiều nguồn tài liệu để cải thiện kĩ năng. Sử dụng thành thạo AI và các kĩ năng công nghệ Tò mò, nhạy bén và sẵn sàng thử thách với những điều mới Tỉ mỉ, kỷ luật, chú ý đến chi tiết, và có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, đôi khi với khối lượng công việc lớn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ + Thưởng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng; Tham gia du lịch, team building định kỳ hằng năm; Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty; Được thưởng khi đạt hiệu suất cao trong Công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH

