Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS

Chứng từ xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tòa B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1- Liên hệ với nhà cung cấp, khách hàng, hãng tàu, đơn vị vận chuyển để đặt lịch vận chuyển sao cho phù hợp với tiến độ công việc.
2- Soạn thảo chứng từ xuất nhập khẩu bao gồm: hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, PO, Packing list, D/O...
3- Chuẩn bị chứng từ, hồ sơ liên quan đến hàng hóa như C/O, lấy mẫu kiểm định đối với nhóm hàng hóa đăc biệt, cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng, hãng tàu làm chứng từ.
4- Làm các chứng từ, hồ sơ khác như House Bill, Telex Release (nếu cần thiết), hợp đồng thuê cont, kho bãi,...
5- Kiểm soát các loại phí phí DEM/DET, vệ sinh, vận chuyển cont,...
6- Chuẩn bị chứng từ thanh toán quốc tế theo hình thức phù hợp (nếu có) (L/C, T/T, D/A, D/P,...).
7- Phân loại và lưu trữ chứng từ khoa học, dễ tìm kiếm khi cần.
8- Sắp xếp lịch chuyển hàng cho khách hàng kế tiếp.
9- Theo dõi và kiểm soát lịch chuyển và giao nhận hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh khi giao nhận hàng, thông quan cũng như các vấn đề thuê xe, kho bãi,....
10- Làm việc với đại lý nước ngoài các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá, thông tin vận tải, giá cả và các vấn đề khác.
11- Phối hợp với bộ phận kế toán và các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hoá.
12- Lên kế hoạch vận chuyển, kế hoạch trucking cho lô hàng.
13- Làm các công việc khác như đi lấy hoá đơn, chứng từ, giao chứng từ cho khách hàng, giám sát đóng cont

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1995 - 2000;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm làm vị trí ops, tiếng anh cơ bản (đọc hiểu chứng từ, viết mail).
- Có kinh nghiệm làm hàng US.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo Word/ Excel.

Tại CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS

CÔNG TY TNHH VINA KC LOGISTICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, tháp B, Tòa sông Đà, đường Phạm Hùng, p.Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

