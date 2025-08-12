Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra chứng từ và hạch toán kế toán giữa Văn phòng và chi nhánh, đảm bảo dữ liệu và chứng từ kế toán được tập hợp về Văn phòng kịp thời cho việc lập báo cáo ngày, tuần, tháng.
Phối hợp với chi Nhánh, các phòng ban thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc
Hạch toán kế toán theo trên phần mềm kế toán AMIS, FAST.
Kiểm tra và phê duyệt chứng từ thanh toán
Kiểm tra đối chiếu báo cáo kiểm kê tiền, doanh thu, chi phí các cơ sở.
Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
Các yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính [Học Viện Hành Chính, Kinh Tế Quốc dân, Đại học thương mại].
Kinh nghiệm: 01 năm trở lên. Chấp nhận trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp với bằng Giỏi, Xuất sắc các trường HVTC, KTQD, ĐHTM.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Chấp nhận chưa có kinh nghiệm và được đào tạo, hướng dẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 12tr/tháng (có thể hơn nếu phù hợp)
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Ưu đãi dịch vụ tại các phòng khám cho bản thân và người thân từ 10% – 50%.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Ngõ 58, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

