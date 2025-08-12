Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra chứng từ và hạch toán kế toán giữa Văn phòng và chi nhánh, đảm bảo dữ liệu và chứng từ kế toán được tập hợp về Văn phòng kịp thời cho việc lập báo cáo ngày, tuần, tháng.

Phối hợp với chi Nhánh, các phòng ban thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc

Hạch toán kế toán theo trên phần mềm kế toán AMIS, FAST.

Kiểm tra và phê duyệt chứng từ thanh toán

Kiểm tra đối chiếu báo cáo kiểm kê tiền, doanh thu, chi phí các cơ sở.

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Các yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính [Học Viện Hành Chính, Kinh Tế Quốc dân, Đại học thương mại].

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên. Chấp nhận trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp với bằng Giỏi, Xuất sắc các trường HVTC, KTQD, ĐHTM.

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Chấp nhận chưa có kinh nghiệm và được đào tạo, hướng dẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 12tr/tháng (có thể hơn nếu phù hợp)

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ưu đãi dịch vụ tại các phòng khám cho bản thân và người thân từ 10% – 50%.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin