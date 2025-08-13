Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng EM FRESH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44L đường số 11, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận, tư vấn và giải đáp thông tin về các gói ăn và chính sách cho khách hàng qua fanpage để lên đơn

- Giải quyết khiếu nại (cơ bản) của khách hàng. Báo cáo kịp thời các vấn đề cần giải quyết của khách hàng tới Quản lý trực tiếp

- Trả lời và tư vấn khách khi khách liên hệ, không sale và không áp KPI

- KHÔNG gọi điện chăm sóc khách hàng, chỉ gọi điện khi được yêu cầu hoặc không liên lạc được khách qua fanpage

- Hỗ trợ và phối hợp cùng Shipping team quản lý lộ trình shipper giao, hỗ trợ liên lạc của shipper đến khách trong quá trình giao hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm làm việc: 1 – 3 năm ở vị trí tương đương, chăm sóc khách hàng, điều phối đơn hàng

- Độ tuổi: ko giới hạn

- Kỹ năng:

+ Thành thạo tin học văn phòng, gõ phím nhanh vì đây là phương thức giao tiếp chính với khách hàng

+ Tiếng Anh cơ bản

+ Xử lý tình huống, thuyết phục

+ Chịu áp lực giờ chốt đơn (đặc biệt cuối tuần)

- Tố chất cá nhân:

+ Nhanh nhẹn, trung thực, nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong cập nhật thông tin

+ Làm hybrid (online cuối tuần, offline sáng T2-T6), có khả năng làm việc độc lập tốt

+ Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu feedback để cải thiện

Ưu tiên:

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng hoặc vận hành

- Có kinh nghiệm vận hành mô hình F&B, thực phẩm lành mạnh hoặc có kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ là lợi thế

Tại EM FRESH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng 8tr-10tr (thoả thuận với ứng viên tuỳ năng lực, kinh nghiệm) + thưởng hiệu suất => thu nhập thực đến 9tr-12tr

- Lương ký hợp đồng năm thứ 2 tăng 2tr so với năm đầu (ghi rõ trong hợp đồng)

- Lương tháng thứ 13 khi gắn bó trên 1 năm

- Làm việc lễ, Tết hưởng 200% 300% lương

- Thưởng lễ + Tết âm lịch

- Được đóng BHXH theo luật

- Môi trường làm việc nhiều kiến thức, phù hợp các bạn muốn làm hybrid ko bắt buộc ngày nào cũng đến văn phòng

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao. Hết hợp đồng, trao đổi mức lương ở năm tiếp theo, vị trí mới và mức lương tương ứng vị trí

Số lượng tuyển dụng: 3

Thời gian thử việc: 2 tháng (lương 85% lương chính thức)

Địa điểm làm việc: 44L đường số 11, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh (vuông góc Phan Xích Long, Hoa Lan)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EM FRESH

