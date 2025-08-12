Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Central Street Sunrise A – Khu Đô Thị The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dàn đơn, xử lý các công đoạn của xưởng

Hỗ trợ xếp file in cắt

Hỗ trợ xử lý các vấn đề của seller liên quan đến file sản xuất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng

Biết sử dụng Adobe illustrator , sử dụng được Corel là lợi thế

Có tư duy logic, tỉ mỉ trong công việc, có tính cẩn thận cao

Chịu đựng áp lực trong công việc

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 9 -12tr, thỏa thuận theo năng lực

- Thử việc 2 tháng, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của

Nhà nước.

- Được đào tạo về sản phẩm liên quan đến gỗ, mica,…..

- Các phúc lợi và chế độ của công ty: Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, hiếu - hỉ,

review tăng lương, du lịch hàng năm,…

- Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin