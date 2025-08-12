Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần Crosify
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Central Street Sunrise A – Khu Đô Thị The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Dàn đơn, xử lý các công đoạn của xưởng
Hỗ trợ xếp file in cắt
Hỗ trợ xử lý các vấn đề của seller liên quan đến file sản xuất
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng
Biết sử dụng Adobe illustrator , sử dụng được Corel là lợi thế
Có tư duy logic, tỉ mỉ trong công việc, có tính cẩn thận cao
Chịu đựng áp lực trong công việc
Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 9 -12tr, thỏa thuận theo năng lực
- Thử việc 2 tháng, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của
Nhà nước.
- Được đào tạo về sản phẩm liên quan đến gỗ, mica,…..
- Các phúc lợi và chế độ của công ty: Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, hiếu - hỉ,
review tăng lương, du lịch hàng năm,…
- Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify
