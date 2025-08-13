Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP
- Hà Nội: Tòa nhà Sunrise Số 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhập liệu, lưu trữ chứng từ đầu ra, đầu vào.
Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng
Theo dõi, ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi
Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng tài chính, v.vv..
Lập báo cáo thu – chi nội bộ,báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) trình BGĐ
Thực hiện thanh toán các khoản chi nội bộ như lương, mua hàng hóa, thanh toán cho nhà cung cấp, v.vv..
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp nội bộ hoặc tương đương.
Am hiểu nghiệp vụ kế toán, các quy định pháp luật liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST…) và Excel.
Cẩn thận, trung thực, có khả năng phân tích số liệu và làm việc độc lập.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, tháng 13, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc
Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, nghỉ phép bù đầy đủ cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
